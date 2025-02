Mjällby krossade Gefle – vann med fem (!) mål

Under söndagen tog Gefle IF emot Mjällby AIF i svenska cupen.

Detta i vad som blev en rejäl överkörning av Mjällby – som vann med hela 5-0.



Efter att Gefle förlorat mot Halmstad med hela 4-0 – och Mjällby besegrat Landskrona Bois med samma siffror – ställdes de två lagen mot varandra under söndagen.



***



Det var en pigg inledning mellan Gefle och Mjällby på ett isigt Gavlevallen denna söndag.



Sett till chanser var det hemmalaget som inledde bäst och hotade Mjällby genom ett par inlägg.



Med 13 minuter spelade gjordes Jesper Gustavsson ner utanför straffområdet och gav Mjällby en frispark i ett bra läge. Elliot Stroud försökte att gå på mål men missade med ett par meter över ribban.



Med en halvtimme spelad var ställningen fortsatt mållös men Mjällby hade tagit över matchbilden. Kort därefter skulle dock Mjällby ta ledningen efter att Elliot Stroud varit stensäker från straffpunkten.



Med 38 minuter på matchuret skulle Abdoulie Manneh utöka Mjällbys ledning. En fin skarv från Alexander Johansson gav Manneh utrymme att runda Hedvall i Gefle-målet och rulla in 2-0.



Det blev även den första halvlekens sista mål och Mjällby ledde bekvämt i paus.



Med en timme spelad hade Bork Bang-Kittelsen fixat en ny straff för Mjällby som Alexander Johansson tog hand om och rullade in bakom Hedvall. 3-0 till Mjällby.



Med ett par minuter kvar av ordinarie tid kontrade Mjällby snyggt in matchens fjärde mål när Alexander Johansson enkelt kunde rulla in 4-0 bakom en chanslös Hedvall.



Det sista som hände innan domaren blåste av var att Abdoulie Manneh hittade fram till Måns Isaksson som kunde stöta in 5-0 för Mjällby. Därefter blåste domaren av matchen och förkunnade en ny seger för laget från Listerlandet.





***



Startelvor:



Gefle: Hedvall; Ekman, Hiekkanen, Rauschenberg, Nezirevic – Shino, Karlsson – Mokede, Berggren, During – Englund.



Mjällby AIF: Lundin; Iqbal, Malachowski Thorell, Gustavsson, Rask, Norén – Stroud, Manneh, Bang-Kittelsen, Johansson – Johansson.