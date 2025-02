Karlsson om konkurrensen på anfallet: ”Viktigt att vi har det”

Västerås SK satsar på allsvenskt spel 2026.

Inför årets säsong ser manager Kalle Karlsson inget större problem med en hård konkurrens i anfallet.

– Vi går gärna in i säsongen med två bra spelare på varje position, säger Karlsson till VLT.

Västerås SK besegrade Utsiktens BK med 2-1 i Svenska Cupen under måndagskvällen.



Från start i anfallet spelade Jabir Abdihakim Ali som stod för ett mål i kvällens match – och två i den mot Skövde AIK förra veckan.



Den långe strikern är dock inte ensam på sin position. Inför säsongen har nämligen VSK värvat danske Mikkel Ladefoged från Sönderjyske. 21-åringen går dock skadad just nu, men när han är tillbaka har manager Kalle Karlsson inga problem med att han konkurrerar med Ali.



– Nej, men vi bygger ju en trupp nu för att kunna slåss om det den här säsongen och det kommer vara konkurrens om platserna. Det är viktigt att vi har det. Vi kommer ha konkurrens på alla positioner, som du säkert ser när du tittar på truppen, säger Karlsson till VLT och fortsätter:



– Vi går gärna in i säsongen med två bra spelare på varje position. Det såg vi ju idag, att frånvarolistan kan vara ganska lång och det kan det vara sett över en hel säsong.



Någon vidare utmaning ser han alltså inte i att ha två bra spelare på samma position.



– Nej, det gäller ju alla spelare. Vi har en konkurrens på alla positioner och det finns ingen annanstans man kan gå där det inte är så. Du kommer inte vara ensam på någon position utan det handlar bara om att ta konkurrensen, avslutar Kalle Karlsson.



På söndag spelar Västerås SK mot Malmö FF i en ren gruppfinal. Vinnaren av matchen avancerar till slutspel i Svenska Cupen.