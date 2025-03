MFF får tillbaka duon: ”Börjar se bra ut”

Taha Ali och Oliver Berg är tillbaka.

Malmö FF meddelar att duon är tillgänglig mot Elfsborg.

– Det börjar se bra ut, säger tränare Henrik Rydström enligt Fotbollskanalen.

Under måndagskvällen tar Malmö FF emot IF Elfsborg i kvartsfinalen av svenska cupen. Dagen innan cupkvarten fick meddelade MFF att flera spelare är tillbaka från skador och kommer att vara tillgängliga under måndagen.

Det handlar om duon Taha Ali och Oliver Berg. Den förstnämnda har dragits med en vadskada och missat de två senaste cupmatcherna. Berg har saknats sedan han fick en stämpling på foten Slavia Prag i janauri.

– Taha är tillgänglig. Oliver är tillbaka fullt också, så det börjar se bra ut, säger tränare Henrik Rydström enligt Fotbollskanalen.

Matchen mellan Malmö FF och IF Elfsborg sparkas igång klockan 18:30 under måndagen. Vinnaren ställs mot IFK Göteborg eller Hammarby.