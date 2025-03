Öster missar slutspel – trots seger mot Helsingborg

Vladimir Rodic gjorde matchens enda mål när Öster besegrade Helsingborgs IF.

Trots segern i svenska cupens sista gruppspelsmatch är Växjö-laget utslaget.

Under söndagen tog Östers IF emot Helsingborgs dito i den sista gruppspelsomgången av svenska cupen.



Redan innan matchen stod det klart att bortalaget var utslaget ur cupen efter två raka förluster. För Östers del krävdes ett mindre mirakel för att man skulle avancera till kvartsfinal.



Något sådant blev det inte utan matchen slutade med en 1-0-seger för Öster efter att Vladimir Rodic placerat in 1-0 tidigt i den andra halvleken.



Rodic målfirande blev också uppmärksammat då han firade genom att sätta händerna bakom öronen i en gest riktad mot de tillresta Helsingborgssupportrarna. För det fick serben syna det gula kortet.



Något mer mål kom dock inte från Öster och i och med det var man ute ur svenska cupen, efter att Häcken ”enbart” förlorade mot Sirius med 2-0.



Startelvor:



Öster: Wallinder; Varmanen, Adolfsson, Kricak, Bergquist; Rodic, Seger, Ljung, Ask; Aliev, Söderberg



Helsingborg: Rådahl; Loeper, Gudmann, Nilsson, Bengtsson; Gigovic, Asoma; Amer Baker, Svanbäck, Silva Rasmussen; Silverholt