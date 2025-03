Rosengård-tränaren tar ned förväntningarna: “Inte rättvist”

FC Rosengård ställs för allra första gången mot Malmö FF.

Men något hett derby tror inte Joel Kjetselberg att det blir.

– Det är inte så att det har hunnits byggas upp en rivalitet, säger Rosengård-tränaren till FotbollDirekt.

Det är under lördagen som det allra första Malmö-derbyt mellan FC Rosengård och Malmö FF går av stapeln. Lokalrivalerna, som har en nära historia, drabbar samman på Eleda stadion i Malmö i svenska cupens andra gruppsplesomgång.

Gästande Rosengård spelade match så sent som i tisdags, när Linköping FC stod för motståndet i premiärmatchen, och förberedelseperioden mellan matcherna har blivit kort.

– Det är rätt kort mellan matcherna så mycket har handlat om att försöka få ihop det fysiska hos spelarna och se var de stod inför matchen mot Linköping, säger Rosengård-tränaren Joel Kjetselberg och fortsätter:

– Vi är rätt vana vid det. Dels från erfarenheter från damallsvenskan, men också erfarenhet av att ha spelat två gånger i Champions League där man gör det varje vecka. Jag tycker att vi har fått en bra bild hur vi ska hantera det. Jag är rätt nöjd att de spelade på måndagen, så att det inte blir så olika förutsättningar. Nu känns det som ett rätt fair game.

Hur är den fysiska statusen på truppen?

– Alla som var tillgängliga inför matchen mot Linköping är tillgängliga, plus att Anni Hartikainen, som inte kunde delta på grund av sjukdom, är tillbaka. Vi har en helt frisk trupp till matchen som det ser ut just nu.

Ingen ”derbynerv”

Cupmatchen är den första någonsin mellan lagen, men trots stadsrivaliteten och en förväntad storpublik är Kjetselbergs känslor inför derbyt svala.

– Många vill att man ska säga att det ska infinna sig en “derbynerv”, och det gör det säkert när det närmar sig, men just nu är det mycket att hantera det som en vanlig match. Men det är klart att det ska bli jätteroligt att spela en match där många människor engagerar sig. Det är det vi vill – att damfotbollen och damfotbollen i Malmö ska växa. Vi kan prata om rivalitet hit och dit, och vi vill vinna matchen, men nu är det första gången vi möts. Det är inte så att det har hunnits byggas upp en rivalitet på det sättet. Jag tycker mer att det är en glädje för engagemanget och intresset för damfotboll. Det är jag verkligen glad för.

Tränaren tillägger:

– Man har varit uppe och spelat i Stockholm där det är bra mycket publik. Jag själv älskar de typerna av matcher. Kan vi få det i Malmö, att det engagerar jättemånga att vilja gå på damfotboll i Malmö, det tycker jag ska bli fantastiskt.

Derbymatcher och lokalrivaliteter tas ofta upp som en faktor i klubbars utveckling. Ett argument är att ett lag tvingas utvecklas för att hålla jämna steg med sina grannar. För Rosengård är det dock inget som har krävts för att inkassera sina 14 SM-guld.

– Rent sportsligt har Rosengård visat över tid att det inte behövs för att sporra oss. Sen vet vi också att herrfotbollen är så pass stor, så är det klart att MFF har fler supportrar i staden än vad vi har. Det är lite olika spelplaner på det sättet.

“Blir vi 20% sämre konkurrerar vi ändå om guld”

Rosengård går in i derbymatchen som stora favoriter. Klubben kommer från en rekordsäsong i fjol, som resulterade i det 14:e SM-guldet. Vinterfönstret har däremot varit bråda dagar för den sportsliga ledningen, och Rosengård har tappat flera bärande spelare sedan i fjol.

– Som vi ser ut just nu är vi ett väldigt fint fotbollslag som är väldigt utvecklingsbart. Vi har fått in de spelarna som vi ville få in. Vi vet hur vi vill bedriva vår fotboll, och det är det absolut viktigaste, säger Joel Kjetselberg.

2024 blev på många sätt ett rekordår för FC Rosengård. Redan i början av oktober var guldet säkrat, och en vinstsvit på 23 raka matcher resulterade i att poängrekordet i damallsvenskan krossades (75, det tidigare rekordet var Rosengård på 66 poäng säsongen 2022). Att förvänta sig en återupprepning av fjolårsbedriften är orättvist, enligt Kjetselberg.

– Förra året var vi det bästa laget som har spelat i den svenska högstaserien för damer, det kan vi inte säga något om. Rosengård har haft lag med Marta, Ramona Bachmann, Anja Mittag och Therese Sjögran, men de lyckades inte göra den säsongen som vi gjorde förra året. Så bra var vi.

Rosengård-tränaren fortsätter:

– Vi har sänkt snittåldern från 28 till 22, och att säga till dem tjejerna att det ska vara minst lika bra i år – det är inte rättvist. Men blir vi 20 procent sämre än förra året konkurrerar vi ändå om ett SM-guld. Blir vi 50 procent sämre konkurrerar vi om topp tre. Så bra var vi. Det är mer rättvist att prata om att vi var väldigt bra mot Linköping och har kommit väldigt långt i vår utveckling. Att vi kommer vara konkurrenskraftiga i år också, det är det inget snack om.

Spelare som Olivia Holdt, Olivia Schough, Jessica Wik, Momoko Tanikawa, Rebecca Knaak och Ria Öling har alla lämnat klubben under vintern. Rosengård har ersatt ungt – men inte nödvändigtvis sämre.

– Vi har tagit in spelare i paritet med vad de andra topplagen har gjort. Att vi har tappat fler är inte konstigt i och med den säsongen vi gjorde, många av våra spelare blev enormt attraktiva, säger Kjetselberg innan han tillägger:

– Att Elin Rubensson kommer hem är väl det nyförvärvet i serien som sticker ut mest. Hon ville hem till Göteborg och då var Häcken det enda alternativet. Annars tycker jag att de spelarna som vi har tagit in är lika bra eller bättre än vad de andra har tagit in.

Matchen mellan Malmö FF och Rosengård sparkas igång klockan 15:00 under lördagen.