AIK bjöd på målkalas – besegrade Sirius

AIK gjorde många mål mot Sirius i lördagens träningsmatch på Skytteholm.

Hemmalaget vann med 4-2.



AIK och Sirius missade båda kvartsfinal i svenska cupen och fick istället planera in träningsmatcher inför den allsvenska premiären.

Under lördagen möttes lagen på Skytteholms IP, där AIK tog en klar seger med 4-1. Laget, som haft problem med målskyttet under försäsongen, visade effektivitet denna soliga dag.

Mads Thycosen öppnade målskyttet genom att sätta bollen i nät efter en hörna. Strax därefter utökade AIK sin ledning när John Guidetti elegant tog emot bollen och spelade fram Redkin, som avslutade säkert i mål.

3-0 kom återigen efter en hörna, där bollen studsade via Isherwoods rygg och gick in. AIK:s fjärde mål kom efter att Johan Hove fått en fin passning av Alexander Fesshaie. Hoves skott träffade ribban, men returen hamnade hos Thycosen, vars avslut via en touch letade sig in i mål.

Sirius fick in ett reduceringsmål i den 82:a minuten samt att Leo Walta fick in ett 4-2 mål på en frispark. AIK:s seger var aldrig hotad som hade fler farliga lägen i matchen.