Drömlott för Sverige i VM-kvalet – undviker giganterna

Under fredagen lottades kvalgrupperna till VM 2026.

Nu står det klart vilka nationer Sverige kommer att ställas mot.

Schweiz, Slovenien och Kosovo gör Sverige sällskap i grupp B.

Under fredagen lottades grupperna i det europeiska kvalspelet till VM 2026. Världsmästerskapet är det 23:e i ordningen och spelas i Kanada, USA och Mexiko under sommaren 2026.



Till VM 2026 har turneringen utökats från 32 deltagande länder till hela 48. 16 europeiska lag kommer kvalificerar sig till VM, och under kvalspelet ska det avgöras vilka av de 54 nationer som tar sig vidare till mästerskapet.



Sverige ingick i den andra seedningsgruppen av fem – och kunde inte lottas mot nationerna: Ukraina, Turkiet, Wales, Ungern, Serbien, Polen, Rumänien, Grekland, Slovakien, Tjeckien och Norge.



Mer information kring hur kvalspelet är utformat finner du här!



Nu står det också klart vilka Sverige kommer att möta i VM-kvalet. Blågult ingår i grupp B vilket får sägas vara en drömlott.



Detta då man exempelvis undviker nationer som Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, England och Nederländerna.



Grupp B:

Schweiz

Sverige

Slovenien

Kosovo



Ser man till motståndet är Schweiz det tuffaste laget på pappret. Under året har de spelat i Nations Leagues A-division men trillade ur sin grupp utan att vinna en enda match. På Fifa:s världsranking är de placerat på en 20:e plats.



Slovenien spelade i Nations Leagues B-division under året. Där slutade de på en tredjeplats bakom Norge och Serbien. På Fifas världsranking är de på en 55:e plats. Under sommarens EM-slutspel förlorade man mot Portugal på straffar i åttondelsfinalen.



Kosovo är det sämst rankade laget i Sveriges grupp (plats 99 på världsrankingen) och spelade i Nations Leagues C-division i år. Där slutade man två i sin grupp bakom Rumänien.



VM-kvalet inleds i mars 2025 och avslutas med play off-möten i mars 2026. För svensk del spelas den första matchen i september nästa år.



***

Här är alla grupper till det europeiska VM-kvalet:

Grupp A:

Vinnaren Tyskland/Italien i Nations League, Slovakien, Nordirland, Luxemburg.

Grupp B:

Schweiz, Sverige, Slovenien, Kosovo.

Grupp C:

Förloraren Portugal/Danmark i Nations League, Grekland, Skottland, Belarus.

Grupp D:

Vinnaren Frankrike/Kroatien i Nations League, Ukraina, Island, Azerbajdzjan.

Grupp E:

Vinnaren Spanien/Nederländerna i Nations League, Turkiet, Georgien, Bulgarien.

Grupp F:

Vinnaren Portugal/Danmark i Nations League, Ungern, Irland, Armenien.

Grupp G:

Förloraren Spanien/Nederländerna i Nations League, Polen, Finland, Litauen, Malta.

Grupp H:

Österrike, Rumänien, Bosnien och Hercegovina, Cypern, San Marino.

Grupp I:

Förloraren Tyskland/Italien i Nations League, Norge, Israel, Estland, Moldavien.

Grupp J:

Belgien, Wales, Nordmakedonien, Kazakhstan, Liechtenstein.

Grupp K:

England, Serbien, Albanien, Lettland, Andorra.

Grupp L:

Förloraren Frankrike/Kroatien i Nations League, Tjeckien, Montenegro, Färöarna, Gibraltar.

***