TV: "Hoppas få representera Djurgården så länge som det går"

STOCKHOLM.Efter Haris Radetinac är Kevin Walker den spelare i Djurgårdens nuvarande trupp som varit i klubben längst. Radetinac kom sommaren 2013, Walker inför 2015.Under Walkers tre första år i Blåränderna var han ordinarie på mittfältet, först ihop med Alexander Faltsetas - sedan med Kim Källström.Men 2018, då Dif förutom Svenska cupen-pokalen hade ett rätt tungt år med misslyckande i Europa och bara en sjundeplats i allsvenskan, valde Özcan Melkemichel att främst satsa på Jesper Karlström och Fredrik Ulvestad centralt. Så gjorde även succéduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf under 2019.Även om det nu bara blev åtta starter under guldåret var det just Walker som sköt upp Djurgården i serieledning för första gången för säsongen när han prickade in matchens enda mål borta mot Elfsborg den 5 augusti. Walker hade då tidigt bytts in för en skadad Astrit Ajdarevic. Efter det toppade Dif allsvenskan hela vägen in i mål bortsett från vid ett tillfälle, detta i allsvenskans 27:e omgång.Walker minns just matchavgörandet mot Elfsborg på Borås Arena med stor glädje.- Det var en av mina höjdpunkter personligen det året. Jag fyllde år två dagar tidigare också så det var en härlig vecka. Jag har många härliga minnen från året som var och det är sånt man kommer berätta för barnbarnen, säger Walker i en elva minuter lång tv-intervju med FotbollDirekt.se.- Jag tycker mina prestationer var väldigt höga och bra, men Jesper (Karlström) och Ulven (Fredrik Ulvestad) gjorde det jättebra och vi fortsatte att vinna. Det betyder inte att det hade gått sämre om jag hade spelat, men det är så man vinner guld. Spelare kan komma in och bidra från bänken. Vi hade kanske 15-16 spelare som roterade ganska hårt och det spelade egentligen ingen roll vem som spelade, vi fick resultaten med oss även om vi själva kände att vi inte dominerade vissa matcher, konstaterar Walker och fortsätter:- För egen del var det tufft att inte få spela, men jag gjorde ändå 21 matcher och startade åtta. Klart man vill starta varje match, men man vill också vinna guld så man fick bita sig lite i tungan och göra det som var bäst för laget. Nu siktar jag framåt, vill ta en plats och fortsätta bidra.- Jag vet inte om jag tänker så långt. Jag har ett år kvar på kontraktet och jag trivs oerhört bra här. Jag är tacksam över resan som vi gjort och jag ser positivt på framtiden. Jag hoppas få representera Djurgården så länge som det går.30-årige Walker kan alltså lämna Djurgården som Bosman efter kommande säsong. FotbollDirekt kunde för några år sedan avslöja intresse från Japan. Hur det ser ut med förfrågningar från utlandet nu?- Det är långt från det att det är konkret intresse till att det skrivs på. Det här hör till yrket. Jag är inne på sjätte året i Djurgården nu och ingen är oersättlig, men jag trivs jättebra i klubben. Fansen har tagit till sig mig på ett jättefint sätt och jag kan inte trivas bättre än vad jag gör. Vad som händer får framtiden utvisa, men det finns alltid intresse för bra spelare. Det är så branschen ser ut.