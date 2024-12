Kristoffer Karlsson och Tess Olofsson är året bästa domare

Årets bästa domare har utsetts.

På damsidan tog Tess Olofsson hem priset.

På herrsidan blev Kristoffer Karlsson Sveriges bästa domare 2024.

Tess Olofsson är Sveriges bästa kvinnliga domare. Det står klart efter att det svenska fotbollsförbundet offentliggjort vinnarna under torsdagen.



Motiveringen till Olofssons pris låter som följer:



“Tess Olofsson har under året fortsatt att imponera genom att ständigt bryta ny mark. Hon är ett föredöme för både kollegor och unga domare, med sin inställning och professionalism. Under året har Tess nått enastående framgångar, inte minst genom att döma två prestigefyllda internationella finaler – Nations League-finalen och OS-finalen. Dessa insatser bekräftar hennes ställning som en av de absolut främsta inom sin roll. För sitt enastående arbete och sina banbrytande prestationer tilldelas Tess Olofsson utmärkelsen Årets domare 2024.”



Nästa år kommer Olofsson att ta steget upp och bli ordinarie domare i herrallsvenskan. I år fick hon även döma både Nations League–finalen och OS-finalen på damsidan.



På herrsidan utsågs Kristoffer Karlsson till årets bästa domare. Den senaste gången Karlsson fick motta priset var för sju år sedan.



Motiveringen lyder:



“Kristoffer Karlsson har hållit en hög jämn nivå under hela säsongen, både avseende beslut och ledarskap. Det som Kristoffer utvecklat mest under året är hans ledarskap – där han är kommunikativ och har en schysst approach till sin omgivning, samtidigt som han har integritet och bestraffar spelare som går över gränsen för vad som är tillåtet. Trots att Kristoffer är en av dem som varit med längst är han fortfarande hungrig och engagerad, samtidigt som han är en tillgång för gruppen då han delar med sig av sin erfarenhet till sina yngre kollegor.”



– Det är jättekul att man får ett kvitto från spelare och ledare om att det funkar ännu bättre. När det blir ett respektfullt bemötande för domaren blir det enklare att mötas i kommunikationen. Det känns som att jag fått respekt från spelare och ledare, som för många handlar det om att bygga upp sitt varumärke och det har jag nog lyckats med de senaste åren, säger årets bästa domare till SvFF.