Pettersson storspelade - när Norrköping besegrade FCK

Det var FCK som inledde matchen absolut bäst och hade stort bollinnehav första kvarten. De fick dock inte till det i sista tredjedelen utan radade upp resultatlösa hörnor.

I den 19:e minuten fick Christoffer Nyman ett superläge efter att Carl Björk stuckit iväg i djupled och med en perfekt passning i sidled frispelade han Nyman. Men en otrolig räddning från Karl-Johan Johnsson stoppade “Peking” från ett ledningsmål.

Efter en lång sekvens med jämnt spel utan några större målchanser tvingades Pettersson i den 39:e minuten att göra en superräddning när FCK fick ett jätteläge efter en studsig situation i IFK:s straffområde.

Men det blev ändå en mållös första halvlek mellan lagen trots de riktigt fina målchanserna båda lagen fått fram. Men imponerande målvaktsspel gör att det alltjämt är mållöst.

I andra halvlek fick IFK Norrköping ett bättre grepp om matchen och trots en del målchanser som kunde gett FCK ett ledningsmål var försvaret mer samspelt i kvällen möte jämfört med Bröndby i fredags. Matchen blev också mållös, trots ett gäng stora målchanser för båda lagen. Sead Haksabanovic stack återigen ut, men han har inte riktigt hittat samarbetet med de övriga i anfallslinjen. Anmärkningsvärt var även att Jonathan Levi som blev klar för IFK Norrköping så sent som igår hoppade in. Men det var en svår match att hoppa in i och ett bristande tempo i den andra halvleken.

Eftersom Atlantic Cup anses som en turnering får inte matcherna sluta oavgjort utan de måste avgöras. Därför blev det straffläggning som fick avgöra den mållösa matchen. IFK Norrköping vann straffläggningen efter en uppvisning från Isak Pettersson som räddade tre straffar i rad. Rättvist att han fick vara den som avgjorde matchen efter en fin match i helhet från landslagsmålvakten.

Segern innebär att IFK Norrköping får spela en placeringsmatch i Atlantic Cup. Motstånd och speldatum är fortfarande oklart.