TRÄNINGSRAPPORT: Bajens reservplan och otäcka krocken

: Campo Vale Do Lobo.: 10:00- 11:30 & 16:00 - 17:15: Under förmiddagspasset så var det nästan svenskt midsommarväder. Bara regnet som saknades. På eftermiddagen hade blåsten lagt sig och molntäcket sprack upp stundtals vilket gjorde att temperaturen ökade.: Ställvis gräs, ställvis inte gräs.: Idag var det mycket taktisk speluppbyggnad som gällde. Man kan säga att det var temat på båda träningarna.



Under den första träningen kördes en kort uppvärmning innan truppen delades på två. Ena halvan körde kvadraten och småspel tillsammans med Jocke Björklund - medan den andra körde uppbyggnad med Stefan Billborn. Träningen avslutades med spel på stor plan.



Den andra träningen inleddes med en stenhård fysdel tillsammans med Jimmy Lidberg. Därefter övergick man till en speluppbyggnadsövning som leddes av Billborn. Övningen gick ut på att det anfallande laget skulle spela sig till mål och det försvarande skulle bryta och spela sig ur situationen. En målvakt deltog alltid i övningen, medan de två andra burväktarna körde egen övning bredvid planen.



Saknade spelare: David Fällman och Dennis Widgren har ännu inte anslutit till lägret. Fällman blev pappa för några dagar sedan, medan Widgren fortfarande går i väntans tider. Imad Khalili klev i sin tur av den första träningen med en känning i låret och deltog inte i eftermiddagsträningen.



Publik: Under den första träningen var tre civila personer och tre journalister på plats. Under den andra anslöt ytterligare en journalist samt en fotograf från Bildbyrån.



✔️ RESERVPLAN

Innan lägerstart hade jag fått information om att alla träningar körs på anläggningen The Campus (samma som bland annat IFK Norrköping). Det visade sig dock att anläggningen hade dubbelbokats denna torsdag och därför var Hammarby tvungna att köra på en plan som ligger lite närmare deras hotell. Det var dock ingen anläggning utan snarare enbart en gräsplan. På sina ställen var planen nästan lite leråker-aktig. Imorgon får Hammarby dock träna på The Campus sammetsmatta.



✔️ INLÅSTA BOLLAR

Det var förvirrat efter uppvärmningen på dagens andra träning. Spelarna var klara att köra igång, men inga bollar och ingen utrustning syntes till. Vid grinden som leder in till planen så stod materialförvaltaren Anders "Biten" Bitén och nervöst spanade. Det visade sig att han spanade efter en security-kille som hade nyckel till den lilla stugan där Hammarby hade låst in sin utrustning efter den första träningen. När bollarna väl var befriade från fångenskap så var det många spelare som var taggade att köra igång. Vladimir Rodić sprang och snappade åt sig en boll genast dörrarna hade öppnats.

✔️ OTÄCK KROCK MED OLIVER DOVIN







Under dagens sista spelsekvens så skedde en olycklig krock. Richard Magyar gick stenhårt in i en duell med målvakten Oliver Dovin. Magyar lyckades stöta bollen i mål, men i samma veva knäade han också den unge målvakten i bakhuvudet. Dovin blev liggande länge efter träningen medan han fick vård av medicinskt ansvarige Mikael Klotz. Till sist ställde han sig upp, men han såg märkbart skakad och groggy ut när han vandrade bort med ispåse mot huvudet. Kollisionen såg rätt otäck ut och vi ska hoppas att det inte gick så illa. Jag ska försöka gräva lite kring det.

✔️ PLANKAN MED STABEN





Dagens mest imponerande skedde inte på planen utan snarare utanför. Team Manager Mathias Eriksson fick för sig att han skulle göra plankan och under ständig vakande ögon från fystränare Jimmy Lidberg samt medicinskt ansvarige Mikael Klotz så höll sig Eriksson uppe i hela fem minuter (!). Lidberg var ordentligt imponerad och konstaterade att alla får fysträna i och med att "laget inte är starkare än sin svagaste länk". Vi var många som var imponerade över Erikssons insats. 10+!



✔️ WILAND MED I MATCHSPEL & PAULINHO MED HALVVÄGS

Under den andra träningen så deltog även Johan Wiland i spelövningarna. Det är första gången på väldigt länge han deltagit.

Paulinho körde även han på för fullt på den första träningen och deltog under första halvan av den andra. Efter det fick han köra egna fysövningar vid sidan av planen

Här är några övriga bilder från träningen: