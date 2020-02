Klart: Scoutades av United - nu skriver han på A-lagskontrakt

16-årige Imam Jagne scoutades enligt uppgifter från GP intensivt av Manchester United under fjolårssäsongen. Samtidigt som han gjorde det gick han snabbt igenom Häckens samtliga ungdomslag. Från att ha spelat med U17-laget så sent som i somras gick det fort till den allsvenska debuten under hösten. Trots andra klubbars intresse har det alltid varit fokus på att ta sig fram i Göteborgs-laget från den unge talangen.

– Det är några klubbar som hört av sig men jag har inte varit så intresserad av det, jag har fokuserat på att få A-lagskontrakt här. Jag har allting i BK Häcken och behöver ingenting annat just nu, säger han till lagets hemsida.

Jagne är chockad över att han redan nu erbjudits ett treårskontrakt, men samtidigt påpekar sportchef Sonny Karlsson att var ett enkelt beslut att ta.

– Han har alldeles för stor potential för att inte bli uppflyttad till A-laget, så det var ett enkelt val, säger Karlsson och Jagne reagerar på responsen från föreningen

– Det är helt sjukt egentligen, jag är väldigt tacksam över det här.

Det återstår att se om han får chansen i allsvenskan under året, Häcken är i detta nu iväg på träningsläger i Portugal. Där är dock inte Jagne med eftersom han är med P17-landslaget i Marbella.