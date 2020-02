Han ska bli stor i Bajen - "Ska inte ens kunna tänka sig att inte spela mig"

Vi befinner oss på Hammarbys spelarhotell under träningslägret i Algarve. Truppen har just ätit lunch och jag ska få ett snack med den yngsta spelaren som befinner sig på lägret - Aimar Sher.Det här är en kille som anslöt till Hammarby från Enskede IK i tolvårsåldern och är döpt efter den argentinske mittfältsspelaren Pablo Aimar som var hans pappas favoritspelare. Själv är Aimar Sher i den åldern att han bara sett sin namne Pablo via klipp på Youtube.

– Jag har kollat...