AVSLÖJAR: Bajen storvärvar igen - U21-hjälten skriver på

Det har gått fem år sedan Abdul Khalili blev en av de stora hjältarna när Sverige tog guld i U21-EM 2015. Sedan dess har Khalili varit runt i många olika klubbar i Turkiet, samtidigt som han dragits med skadeproblem. Han har under åren utomlands vid flera tillfällen gjorts aktuell för allsvenskan, men utan resultat. Bland annat placerades han i Malmö FF redan 2016.

Så sent som för en vecka sedan kunde FotbollDirekt avslöja att Hammarby var i kontakt med 27-åringen. Sedan dess har läget varit intensivt mellan Khalili och Hammarby och nu har man enligt flera olika källor till FotbollDirekt nått en muntlig överenskommelse med den så många gånger hyllade mittfältaren som bröt med sin turkiska klubb Kasimpasa en bit in på förra månaden. Affären med Bajen väntas nu bli officiell under veckans gång.

Det är en nyhet som kommer bara några veckor efter Hammarbys presentation av Paulinho och i samma veva som kontraktsförhandlingarna med Serge Junior dragit ut på tiden.

När FotbollDirekt försöker nå sportchef Jesper Jansson för en kommentar, så svarar han på följande vis

- Jag har i nuläget inga kommentarer, men det är klart att det är ingen hemlighet att jag känner Abdul Khalili och det är en fantastisk fotbollspelare.

I samband med att FD berättade om Hammarby och Khalili för en vecka sedan och så nära det är - så uttryckte sig hans agent Miro Jaganjac så här.

''Om Abbe väljer Sverige så är det naturligt att välja Hammarby, klart att det är intressant - med tanke på att Jesper Jansson är där och att de har en historia tillsammans sedan åren i Helsingborg''.

Expressen var annars först med att avslöja kontakten mellan Hammarby och Khalili redan i januari.

Abdulrahman Khalili lämnade Helsingborgs IF och den svenska fotbollen redan 2014 för ett proffsliv i Turkiet. Där har han blivit kvar i sex år tre olika klubbar. Nu senast i Kasimpasa. Totalt har det 117 matcher och åtta mål i den turkiska fotbollen.