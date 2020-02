Bajens nyförvärv direkt in i hetluften

Över 14 000 åskådare väntas till Tele 2 Arena på måndagskvällen när Hammarby tar emot Varbergs BoIS i svenska cupens första gruppspels omgång.Och dessa kan få se två helt färska Hammarbyspelare dyka upp på planen. Både målvakten David Ousted och Abdul Khalili är båda spelklara och uttagna till matchen i den trupp som Hammarby presenterade på sin hemsida under söndagskvällen. Ousted har inte spelat en match sedan 14 augusti, då han släppte in tre mål i MLS-matchen mot Portland Timbers och spelade sin senaste match 21 december när han spelade 90 minuter för Kasimpasa i 3-4-förlusten mot Gaziantep BB. Saknas i truppen gör skadade duon Simon Sandberg och Vladimir Rodic.I övrigt har tränaren Stefan Billborn tillgång till samtliga spelare, däribland ett annat av nyförvärven Paulinho som haft skadeproblem under vintern men som är i sådant speldugligt skick att han är uttagningsbar för Billborn.