Andersson räddade poäng för IFK Norrköping

Djurgården tog emot IFK Norrköping inder måndagskvällen.

Hemmalaget tog ledningen men lyckades inte hålla emot.

IFK Norrköping kvitterade och matchen slutade 1-1.

Djurgården inledde matchen piggt och var det klart bättre laget. IFK Norrköping fick knappt låna bollen i mellan åt.



De räddades många gånger av David Andersson i mål.



Efter drygt halvtimmen spelad kom emellertid ett tungt bakslag när Daniel Stensson tvingades bryta med en skada. In i hans ställe kom Rasmus Shuller.



Djurgården skulle dock få utdelning. Strax innan paus tog hemmalaget ledningen genom Tobias Gulliksen som drog till med ett fint skott utanför straffområdet. Bollen letade sig förbi samtliga spelare och seglade in i mål.

I halvtid var ställningen 1-0.



Djurgården fortsatte trycka på och kom till fler lägen i den andra halvleken.



Det var inprincip i IFK Norrköpings första målchans som de också lyckades få in den i nät. Totte Nyman fick stå helt fri i straffområdet när bollen kom in och kan kunde enkelt hoppa upp och nicka in bollen i mål bakom Difs keeper.

IFK Norrköping kom in mer i matchen efter kvitteringsmålet även om det var Djurgården som fortsatt skapade de farligaste chanserna.



Davis Andersson stod för fina räddningar och räddade en poäng för gästerna.



