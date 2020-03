JUST NU: Blir 2020 Ylätupas år? Goitom hyllar efter klassmålet

Saku Ylätupa - kan han bli en överraskning i AIK i år? Första året blev ingen succé för finländaren. Men ikväll ett klassmål mot Kalmar i cupen, och han hyllas i paus av Henok Goitom:

– Det där målet, det är ren kvalitet, säger Goitom i C More.

Saku Ylätupa hade det inte lätt under sitt första år i AIK. Men den tidigare Ajax-spelaren har visat mycket under försäsongen, och i kväll mot Kalmar ett klassmål när han vann boll, snurrade upp KFF:s Henrik Löfkvist och satte dit den vid närmsta stolproten. Överhuvudtaget har Ylätupa haft ett klart övertag på Löfkvist under första 45.

1-0 AIK i paus, och Henok Goitom hyllar Ylätupa:

– Vi pratade om det i veckan, börja enkelt och sedan efter hand kommer han visa sina kvaliteter. Det där målet, det är ren kvalitet. Först hur han får med sig bollen, sedan hur han vänder och vrider och sedan avslutar också. Det spelar ingen roll om det inte blir mål där, nu när han väl gör mål och bollen går hela vägen in, så visar han hela vägen vad han är gjord av och varför han är köpt också, säger Goitom i C More.



Goitom är annars nöjd med AIK:s första halvlek - just nu är Gnaget i kvartsfinal, men ett 1-1-mål gör att situationen är den omvända. Då går Kalmar vidare.

– Jag tycker vi gör det bra. Det är någon passning här och där i sista tredjedelen som skulle göra att vi får lite fler hundraprocentiga målchanser. Kalmar har inte så mycket förutom fasta situationer och kanske någon eventuell långboll. Men samtidigt, 45 minuter är ingenting just nu, man måste spela hela vägen fram till 90.