JUST NU: Inte ens MFF är ekonomiskt osårbart - pekar på Barcas beslut

Malmö FF går just nu igenom en två veckor lång period utan fotboll, men så sent som i går så pekade Daniel Andersson i en intervju med FotbollDirekt på att stängningen nu börjar närma sig ett slut.Nya träningsmatcher ser även ut att komma upp inom kort, samt att Andersson i nuläget är inställd på cupfotboll i slutet av kommande månad.- Vi är laddade för återstarten. Det är en svår tid just nu och det är svårt att göra sitt jobb. Ja, det är så det är, säger han när han svarar på frågan om han känner som AIK:s Björn Wesström som nyligen menade att hans jobb handlar om 80-20 corona, kontra fotboll.- Det är klart att så mycket handlar om det. Man åker till jobbet och all tid går nästan åt till att prata corona.- Ja, vi tittar på träningsmatcher, men ingenting är klart ännu.Så långt det sportsliga.Frågan är hur det ser ut ekonomiskt för ett finansiellt suveränt Malmö i en tid när i stort sett alla allsvenska konkurrenter blöder ekonomiskt?Har MFF än så länge klarat sig utan rispor när andra klubbar permitterar och där spelare går med på lönesänkningar?- Ja, det är klart att det gör skillnad. Det är någonting vi har jobbat otroligt hårt för och har tillbaka nu. Så klart en tryggare sits, säger Daniel Andersson, men aktar sig för att ens det minsta slå sig till ro.- Men vi påverkas också. Jag menar om det här håller på för länge så kommer vi också att påverkas. Ingen är ohotad inför det här som pågår, inte ens de största klubbarna i världen, säger han och relaterar till bland annat Barcelona som nyligen gick ut med besparingsåtgärder.- Det är en fråga för ledningen och som jag sade så kanske det diskuteras, men det är ingenting som jag vill svara på. Det ska styrelsen göra. Men det är klart att vi vill ju inte att det vi byggt upp ska raseras så det handlar om att ta ansvar.- Att det är tufft att se. Vi vill vara solidariska. Vi ska vara solidariska med varandra. Vi behöver ju varandra och ja vi står i tät kontakt. Alla känner för varandra. Det finns en härlig samverkan och vilja av att samarbeta.- Alltså det fanns ju saker som kunde ha hänt, men jag tycker ändå inte att det påverkat oss så mycket.- Nej, jag tycker inte det. Vi fokuserar på annat. För oss är det inte viktigt, vi tänker i nuläget bara på kommande sommarfönster.- Ja, den trupp vi har är väldigt stark så det finns ingen stress kring nya spelare. Vi har gjort det vi vill.