Elva proffs går in och stöttar Elfsborg - köper "tacosbiljetter"

Elfsborg har många gamla spelare ute i fotbollsvärlden som fortfarande har hjärta för klubben.



FD kan berätta att hela elva utlandsproffs, med bakgrund i klubben, nu går in och stöttar Elfsborg ekonomiskt i dessa svåra tider genom att köpa på sig ett stort antal "soffbiljetter".

Nu på fredag anordnar klubben vad man kallar för "Sveriges största digitala tacogemenskap".

"Fredag 17:e april bjuder vi in alla Elfsborgare. Eller ja, ni sitter hemma och vi livesänder två timmar studioprogram under kvällen. Ni fixar er hemmatacos och vi fixar underhållningen. Vi kommer att bjuda in en rad Elfsborgsprofiler, vi går igenom historiska ögonblick, pratar minnen och drömmar i en gemensam längtan efter årets säsong. 8737 är siffran för 2019 års hemmapremiär mot Hammarby – kan vi slå det antalet i soffbiljetter?", skriver klubben på sin webbplats.

Klubbchefen Stefan Andreasson berättar för FotbollDirekt om stödet från ex-spelarna.

– Vi har elva spelare utomlands som är elfsborgare, som har spelat i Elfsborg, och som i dag är utomlands. Vi har alltid kontakt och en relation med dem. Det är det många som har i den här föreningen inte bara jag. Men jag skapade en whatsappgrupp med spelarna för att berätta lite vad vilka initiativ vi har och kommer att ha, säger han till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Nu har vi den här kampanjen "Sveriges största tacogemenskap" som handlar om att köpa biljetter till en hemmakväll i soffan där man käkar tacos och kollar på en Elfsborgskväll med försnack och gamla sköna klipp. Det kan eventuellt bli en match mot Ljungskile också men vi får se hur det blir med det. Det är inte bara Anders Svensson som käkar tacos i Borås, säger han och skrattar.

Biljetterna kostar 50 kronor styck och nu går spelarna alltså in och köper ett stort parti biljetter tillsammans. Det rör sig om Niklas Hult, Oscar Hiljemark, Marcus Rohdén, Viktor Claesson, Adam Lundqvist, Arber Zeneli, Ibrahim Dresevic, Joakim Nilsson, Isaam Jebali, Simon Hedlund och Sebastian Holmén.

– Att våra elva utlandsproffs vill göra det här är naturligtvis väldigt fint. Precis som det inte var givet att våra spelare och personal skulle gå med på att sänka löner så är det inte givet att gamla elfsborgare vill hjälpa sin förra klubb med pengar ur egen ficka.

Ett tecken på klubbhjärta?

– Någonstans är det ju ett bevis på att vi har en schysst miljö och är duktiga på att hantera människor. Det finns absolut ett klubbhjärta hos många.

Hur mycket pengar rör det sig om genom spelarnas biljettköp?

– Jag vill inte gå in på summor utan det handlar mer om att det här är en fin gest från våra tidigare profiler. Summan är inte viktigast, men det är klart att det är pengar vi tacksamt tar emot. Spelarna visar en fin lojalitet mot klubben.

Sedan tidigare har spelare, ledare och kanslipersonal i Elfsborg gått med på att sänka sina löner för att hjälpa föreningen att spara miljonbelopp. Något föreningen var först med i Sverige.