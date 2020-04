"Vi är redo för missnöjet"

En ekonomi som inte är den bästa. Och en massa turbulens runt klubben rent allmänt med rättegångar och en övergång, där Uefa gick in och hotade med transferförbud. Östersunds FK - en klubb som verkligen rört upp känslor det senaste året.

Och mitt i allting har tränaren Ian Burchnall stått.

- Det har varit en röra. Jag kom in efter Graham och det var turbulent nog och jag det mesta hade fallit ihop när ledarstaben försvann. Vi behövde få in en massa nya spelare, då många lämnat efter Europa League-äventyret. Vi var inte så välsignade med bra spelare och pengar som många kanske trodde, säger Burchnall i podden.



Han berättar också om hur han hela tiden fått agera räddningsplanka och hur den ena grejen har avlöst den andra.

- Jag kom hit och fick plocka upp laget efter Europa League och därefter efter Ghoddos-grejen och därefter efter Kindberg-grejen och därefter den dåliga ekonomin och nu pandemin.



Östersunds FK riskerade dessutom degradering och var också ett tag degraderat innan det överklagades och klubben fick tillbaka sin allsvenska plats. Vid en degradering skulle Burchnall ha stannat - åtminstone som han känner det just nu.

- Vi har köpt hus här och min familj här. Det hade hängt på hur klubben hade sett ut - hade vi kunnat behållit spelare. Min direkta tanke hade varit: Ja. Men det är olika aspekter man måste gå efter.



Burchnall berättar också om hur han ser på säsongen så här långt - eller bristen på säsong snarare. Hur han ser på unga löftet Jordan Kadiri och så berättar han om relationen till Roy Hodgson.