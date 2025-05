Emmanuel Ekong värvades in med höga förväntningar under vinter.

Innan dagens match hade han inte gjort ett enda mål för Malmö FF – innan han slog till mot Degerfors.

– Jag har väntat på det här ett tag så det var skönt, säger han till Max.



Det var den 8 januari som det stod klart. Malmö FF värvade Emmanuel Ekong, 22, från Serie A-klubben Empoli och skrev ett kontrakt över fem säsonger.



Sedan dess har 22-åringen haft svårt att göra en startplats i Henrik Rydströms lag till sin och hade inte heller gjort ett enda mål i MFF-tröjan.



Detta ändrades under söndagen, när han slog till mot Degerfors och gjorde 2-0.



– Det kändes riktigt skönt att få göra mål faktiskt. Jag har väntat på det här ett tag så det var skönt, säger han till Max i paus.



Att det inte har gått som Ekong har tänkt sig sett till speltid har varit frustrerande, men inte något han grämer sig allt för mycket för.



– Alltså. Det är så där i fotboll ibland, att man inte får spela. Det är såklart frustrerande att inte få spela, man vill alltid spela och det är därför man är här. Men just fokuserar jag bara på framtiden och nuet, att få göra mål idag var skönt, avslutar målskytten.