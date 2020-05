''När du tror att du är på väg att förlora allt...''

Det har gått tre år sedan Michael Olunga lämnade Djurgården.

Han gjorde det i en affär som då blev stockholmarnas största någonsin. I dag är den numera 26-årige kenyanen i Japan och har gått från kritiserad till högt ansedd.

- Det gäller att fokusera, även när det känns som att du håller på att förlora allt, säger han i en intervju som gjordes för några veckor sedan.

Djurgården fick 38 miljoner för Michael Olunga i en affär med Guizhou Zhicheng i en uppgörelse som bröt ny mark för Djurgården som aldrig innan hade sålt över 30 miljonersstrecket.

Men i Kina ville det sig inte alls för kenyanen och han ratades snart i ett lån till Spanien (Girona) efter bara två mål i nio matcher.

För två år sedan såldes han sedan av kineserna till japanska Kashiwa Reysol, där han nu till sist är på väg att bli stor.

Men det har krävts acklimatisering, den första tiden var inte lätt och han blev på nytt ifrågasatt.

Nu talar han ut i en intervju med Fifas officiella hemsida om hur han nu till slut ser ut att ha växt in i en huvudroll i en klubb som finns på den japanska östkusten i en stad med en befolkningsmängd på en halv miljon.



- När jag kom till Japan under 2018 så var det mitt i Kashiwa Reysols säsong och under en period när det inte gick så bra, konstaterar han.

- Jag försökte passa in, men jag fick ju inte spela så mycket och gjorde bara tre mål den första tiden så det tog lite tid för mig att anpassa mig. Men under mitt andra år så blev det bättre med en ny coach för mig [Nelsinho Baptista] och jag fick starta matcher under försäsongen, förklarar han hur han började få fotfäste.

- För mig handlade allt om att hela tiden oavsett vad att jobba hårt. Det gäller att fokusera, även när det känns som att du håller på att förlora allt. ''At the end of the day'', så handlar det om att behålla tron på dig själv, oavsett situation.



Olunga fortsätter:

- Det finns så många bra spelare i fotbollen och där skillnaden mellan de som blir riktigt bra - och inte - handlar om självförtroende. Det är för mig det viktigaste för en fotbollspelare. När du har det så löser sig det mesta.

Och det går att påstå att han fick hjälp på traven med det, eller vad sägs om otroliga åtta Olunga-mål i en och samma match...? För så var det, detta i en seger med 13-1 mot åttondeplacerade Kyoto Sanga i en match den 24:e november förra året i den sista omgången av den japanska andradivisionen.

- Jag hade precis kommit tillbaka till Japan efter att ha spelat med landslaget (Kenya). Helt ärligt, jag inte förväntat mig något sådant, även om jag hoppades på ett hattrick för att jag var fyra i skytteligan med 19 mål. Men att göra många mål på beställning är inget man kan ta för givet.



- Men redan i halvtid så hade jag ju nått mitt mål och då hade jag ju 45 minuter kvar. Det var ett otroligt avslut på 2019.



Olunga stannade därmed på fina 27 mål på 30 matcher. Tvåa i skytteligan bakom 22-årige brassen Leonardo som gjorde 28 mål. Olunga kunde dock fira serieseger med sitt Kashiwa som vann ligan med fem poäng före Yokohama.



Och denna säsong som hann spela en omgång innan den avbröts har också startat på bästa sätt för Olunga som med två mål i premiären i den högsta ligan hjälpte Kashiwa till seger med 4-2 mot Consadole Sapporo. Lägg därtill att Olunga tog sitt lag vidare också i cupen genom att göra matchens enda mål i bortamatchen mot Gamba Osaka.



Japanska ligan väntas återuppta seriespelet igen den 13.e juni.