"Jag är i mitt bästa slag någonsin"

Jiloan Hamad lämnade Hammarby efter säsongen 2018. Incheon i Sydkorea blev nästa klubbadress, men Hamad bröt kontraktet efter bara ett halvår.

Det blev ingen flytt hem till allsvenskan. Istället blev nästa klubbadress HNK Gorica i den kroatiska ligan. En klubb få härhemma hade hört om, och långt i från publikfesterna i Hammarby och Malmö.

Men frågar du Jiloan Hamad själv så har klubbvalet varit klockrent. Nu är han på väg att avsluta första säsongen i Kroatien, och det kan mycket väl bli en fortsättning. Fotbollsmässigt har det varit enormt utvecklande, säger Hamad:

– Jag var i Korea, det blev en kort sejour. Vi hade många tränarbyten, och den här säsongen efter att jag lämnade så har de spelat tio matcher och har två poäng. Den styrs inte rätt den klubben. Jag kände att jag ville ha ett miljöombyte och det här har blivit bra. Vi hade ett tränarbyte innan coronan, nu har vi en tränare från Litauen, Valdas (Dambrauskas), och han har ändrat om nästan allt i hur vi spelar. Vi spelade väldigt rakt innan han kom hit, inte alls något som passade spelarmaterialet som vi hade egentligen. Så nu är vi som ett helt nytt lag.

– Jag har en fri roll, ibland tia, ibland yttermittfältare med fri roll. Efter coronan har vi spelat 6-7 matcher, vi slog Dinamo Zagreb i en träningsmatch, kryssade mot dem i ligan. Vi var riktigt besvikna efteråt, vi borde vunnit den. Vi har haft Rijeka borta, slog dem... så vi är på rätt väg. Det har varit jävligt kul alltså, man har utvecklats själv också. Det är alltid så när man är i en ny miljö, det utvecklar en.

– Jag har mina bästa år framför mig, det går bra. Det är största bekräftelsen när man möter bra lag... man minns när jag mötte Dinamo Zagreb med Malmö i Champions League när man var ung. Man kände att man kunde göra bra saker då, nu kan man göra matchavgörande saker.

Att det blev Gorica, som är en liten klubb, har delvis att göra med en kontakt han hade redan i Sverige. Klubbens sportchef läste Sports Management i Stockholm tidigare och Hamad lärde känna honom redan då.

Hur är den kroatiska ligan?

– Det som gör den här ligan bra, det är att du har tio lag och möts fyra gånger. Du har fem riktigt bra lag, bara där har du 20 bra matcher. Dinamo Zagreb, Hajduk Split, Osijek, Rijeka, Lokomotiv Zagreb som är som en samarbetsklubb till Dinamo... de klubbarna, det är väldigt hög nivå.



– Sedan är infrastrukturen kanske inte på topp på alla ställen. Du har kanske sex-sju bra arenor, och det är inte lika mycket publik. Men ser du bara till fotbollen, det är väldigt hög klass. Det är en högt rankad liga, du har fem Europaplatser. Det var det viktigaste för mig med det här klubbytet, att få bra matcher.

En liga du skulle rekommendera andra spelare att gå till från allsvenskan?

– Rekommendera... det beror på vilket skede du är i karriären. Gör du det bra i Kroatien som ung, du säljs därifrån till storklubbarna för tre gånger så mycket pengar som från allsvenskan. Det är ett bättre utgångsläge.

Hamad har gjort mål i de två senaste matcherna och visat upp sig ordentligt efter att säsongen kommit igång post-corona. Själv upplever han en ny vår som spelare, att saker och ting har satt sig fotbollsmässigt. En utveckling som tog sin början under åren i Hammarby säger han.

– Jag är i mitt bästa slag någonsin. Med rutin så blir du smartare på planen, man kan justera saker i sitt spel under matchens gång, till exempel om motståndarna spelar 4-4-2 men efter 20 minuter ändrar om, att man då snabbt kan ställa om. Det är inte alltid tränare känner att spelare klarar av att låta spelarna ställa om.

– Jag tror att det är resultatet av de tränare jag haft i karriären. Det började med tränarna i Tyskland, I Hammarby hade jag Stefan Billborn som gav spelarna fantastiskt förtroende på det sättet. Man borde jobba mer med att få spelarna förstå och läsa situationer ute på planen. Det behöver inte vara ett snack i halvtid, att allting ska lösas under 15 minuters paus, utan att man kan justera saker i realtid ute på planen.

– Jag tror det var första året efter Tyskland, när jag kom hem, som jag kände att det började sätta sig. När man känner sig trygg i sin prestation, känner förtroende från tränaren. I Bajen involverade alltid tränarteamet oss spelare, hur upplever ni matchen? Där började jag känna att fan, jag identifierar planen på ett annat sätt nu.

Är det här någonting som du tror är möjligt för säg en 22-åring att lära sig, eller kommer det med åren?

– Om jag hade haft en tränare som gett mig de verktygen när jag var yngre... kanske. Men när man är ung så är man så inne i sin egen prestation. Man utgår från sig själv i allting. När man blir mer rutinerad så hittar man ett lugn, går in i en match och man är säker på sin egen roll. Man kan snabbt identifiera saker på planen.

– Och det är det som utmärker riktigt stora spelare. Ta en spelare som Zlatan... han kan gå ner i banan och hämta boll när han upplever att matchbilden kräver det. Jag tror Messi går runt första fem minuterna i en match och bara analyserar och läser av motståndaren, "var finns ytorna, vad blottas de"?

Hamad går in på exempel i matcher kring hur han agerar utifrån hur motståndaren spelar, och det är inte utan att man anar att han funderar på tränarbanan när den egna karriären är slut.

– Jag har alltid varit den här som... har ett anteckningsblock hemma, försöker bilda en uppfattning om hur lag spelar. Så visst, jag är analytisk på det sättet. Men man ska inte vara för kaxig heller. Jag förstår hur svårt det är att vara tränare, det handlar också om att kunna ta ett omklädningsrum, hålla alla motiverade och kunna få med alla fast det bara är elva som får spela.

– Men jag känner mig ändå säker på att jag kommer testa på det. Definitivt ta tränarutbildningen, sedan får vi se. Jag har varit proffs sedan jag var 17, och det gäller också att man har motivationen när man går in i det. Det märker jag på tränare jag haft, vilket jobb det är. Och vilka som klarar det. Vissa tränare kommer en timme innan match och drar direkt efteråt, vissa bara fortsätter jobba, dygnet runt. Jag måste fråga mig själv om jag är beredd. Men jag utesluter det absolut inte. Jag började för kanske tre-fyra år sedan, att ha ett sådant mindset att ta till mig tränares kunskap. Framför allt vill jag förmedla till unga spelare att man måste börja tänka på livet efter spelarkarriären, du har all tid i världen att planera för det.

Hur ser du på det som kommer efter den här säsongen i Kroatien, om jag förstått det rätt så kan du gå som Bosman nu i sommar?

– Ja, jag skrev ett tvåårsavtal som är mer 1+1, men de är ganska flexibla. De skulle aldrig stoppa mig om jag hittade något som jag tyckte var intressant nu i sommar. Om det skulle dyka upp ett alternativ så kommer de inte stå i vägen. Men vi kommer satsa ganska ordentligt nästa säsong, det här är andra året i högstaligan. Vi har en tränare vi tror på. Vi får se helt enkelt. Nu är det kul, vi har en ny tränare, jag känner att jag utvecklas som spelare, jag är i mitt bästa slag någonsin.

Att återvända till allsvenskan, är det ett alternativ?

– Jag håller alla dörrar öppna, vi får se vad som dyker upp. Det beror på vad det är, det är känslan man får och utmaningen med klubben ifråga. Man måste känna att tajmingen är rätt. Ett bra exempel är Hammarby, där kändes det helt rätt. De var i ett skede där det kändes väldigt intressant, och det blev väldigt bra.

– Nu kör vi på här till 25 juli, och nya säsongen här börjar redan 14 augusti, vi kommer trumma på. Jag är inte stressad, det kan mycket väl bli en fortsättning här också.

Följer du matcherna i allsvenskan?

– Jag följer allsvenskan så mycket jag kan, har DPlay-konto. Vi brukar träna på kvällarna så man missar en del matcher, men finns det möjlighet så kollar jag alltid.

Vad är dina intryck?

– De har haft en lång försäsong, och vissa lag har kanske utnyttjat försäsongen på ett annorlunda sätt. Spelarna i vissa lag är i form och känns rappa. Vissa lag behöver komma i form. Det märks på tempot när två lag som inte är i form ställs mot varandra. Sedan har du publikfaktorn... supportrarna är så jävla viktiga. Det är så många moment i matchen då det spelar in. Man pratar om sista kvarten, att supportrarna ska ge en extra skjuts, men det är så mycket mer än så. Det är säkert 100 tillfällen under en match där du får energi av publiken i olika moment. Det är klart att det spelar in jättemycket.

Hamad har också fått med sig hur många säsongskortsinnehavare som valt att inte kräva sina pengar tillbaka - i Hammarby är det drygt 12 000 av 16 000 som gjort så.

– Det är fantastiskt, det är Hammarby. Det visar vilket otroligt engagemang det finns, hur mycket de lever för sin klubb. Sedan ska man inte hålla något emot supportrarna som väljer att inte stå kvar, det är deras pengar och deras val ändå, det kanske inte är alla som harråd heller. Men det är fint att se.



– De är på väg mot något väldigt bra, även om det kanske inte startat så bra den här säsongen. Det känns bra att få ha varit med och startat den resan, hela den processen, det fanns något fint i det. Jag gjorde intervjuer där jag sa att inom två-tre år kommer alla snacka om Hammarby, det kommer bli Europaspel, det kommer vara en klubb som alla spelare vill till. Folk var så här; "gubben, vad har du druckit?". Men jag var säker. Det är klart att det känns nice, jag var den första som kom. Jag är glad att jag kunde bidra till att få igång den resan.