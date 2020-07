AVSLÖJAR: Han blir Burchnalls ersättare i ÖFK

Ian Burchnall lämnar Östersunds FK. Enligt uppgifter till FotbollDirekt så är ersättaren i det närmaste klar - det handlar om Amir Azrafshan från division 4-klubben FC Djursholm.

Ian Burchnall kommer lämna Östersunds FK. Det blev känt i förrgår. Den engelske tränaren blir kvar och leder laget på obestämd tid, till dess att en ersättare är på plats. I morgon väntar match mot Falkenberg, med Burchnall på ÖFK:s tränarbänk.

Mycket talar för att det är sista matchen som han leder laget. ÖFK tittar på ersättare och ett namn som nämnts är 32-årige Amir Azrafshan, tränare för FC Djursholm i division 4. Azrafshan har erfarenhet på högre nivå, i Dalkurd. Han var där som assisterande tränare 2017-2018. Tidigare i dag skrev fotbollskanalen.se att Azrafshan är högaktuell att ta över.

Östersund har agerat snabbt - Azrafshan har intervjuats av klubben och enligt FotbollDirekts uppgifter så är han överens med ÖFK om ett kontrakt. Azrafshan meddelade spelarna i Djursholm på träning i dag att han kommer att lämna klubben för ÖFK.

FotbollDirekt har sökt Amir Azrafshan samt ÖFK:s ordförande Mathias Rasteby. Djursholms sportchef Karl Sandberg vill inte kommentera uppgifterna utan hänvisar till Azrafshan.

– Jag tror det är bäst att du pratar med Amir om det. Det är mitt korta svar på det, säger Sandberg.

Du borde ändå känna till hur det ligger till?

– Absolut, men jag tycker inte att det är min uppgift att avslöja om det är Amir eller någon annan som de värvar. Så den frågan får du ta med Amir.

Ian Burchnall är inte inkopplad i processen kring sin ersättare.

– Nej, det är "out of my hands". Jag fokuserar på att förbereda inför matchen imorgon. Jag har ingen aning i den frågan, säger Burchnall.

