Gais dominerar första halvlek: ”Vi går in i deras fälla”

Gais dominerade stora delar av den första halvleken och gick till paus med ledning.

Gästerna hade svårt att skapa något och komma till något spel.

– Vi går in i deras fälla, säger Nahir Besara till Max-sändningen.

GAIS tog kommandot direkt i den första halvleken mot Hammarby och stod för en stark insats – både taktiskt och spelmässigt.



Hemmalaget pressade högt och skapade stort tryck på Bajen, vilket också resulterade i en tidig ledning.

– Vi gör en väldigt bra halvlek, vi pressar högt och vinner mycket boll, nej men bara bra och vi släpper inte till speciellt mycket, säger Kevin Holmén till Max-sändningen.

Hammarby hade det desto tuffare under inledningen och hade svårt att etablera något spel.

– Nej, vi går in i deras fälla. Vi springer upp men skickar aldrig in några bollar bakom dem. Men i slutet av halvleken hittar vi in lite mer och fick ner dem, säger Nahir Besara.

Du sprang ut och pratade med Kim Hellberg, vad sa han?

– Taktiska drag.



Vilka taktiska drag måste ni förbättra?

– Gais är bra på att pressa framåt men vi behöver få ner dem. Vi kör på, vi får se, Gais börjar bli trötta, avslutar Besara.