EKWALL: Som passningsspelare är han ofta MFF:s bästa anfallsspelare

MALMÖ FF-IFK NORRKÖPING 1-1 (1-0)



1-0 (36) Sören Rieks (Anders Christiansen), 1-1 (88) Pontus Almqvist (Rasmus Lauritsen).



Varningar, Malmö: Anders Christiansen, Jonas Knudsen

Varningar, Norrköping: Eric Smith

Domare: Bojan Pandzic

Publik: 0





MALMÖ "FÖRLORARE" I OAVGJORD KAMP

Det här var Malmö FF:s match. I 85 minuter.



MFF ägde bollen, hade greppet och inga större problem att styra bort Norrköpings anfallsförsök.

Men Malmös problem handlar om att de inte kan omsätta sitt spelövertag till mål. Det är också ett skäl till att statistiken som säger att Malmö har bollen mest på sista tredjedelen: för att motståndarna inte har så stora problem med att de har bollen där.

Så som den här matchen gestaltade sig ska Malmö FF förstås göra fler än ett mål och det har varit ett genomgående tema för Jon Dahl Tomassons lag under den allsvenska inledningen.

Det är ett gjort mål på de tre senaste matcherna, varav en var en cupmatch mot Mjällby över 120 minuter.

Och fotboll handlar i slutändan om att göra mål.





STOLPE IN OCH STOLPE UT

Föst kvitteringen stolpe in och sen segermålet stolpe...och ut.



På tre minuter var IFK Norrköping på väg att vända den här matchen till tre tunga poäng.

Jonathan Levi fick skottläget med sin vänsterdoja, skottet tog stenhårt i stolpen och var väldigt nära att dansa in i mål.





NORRKÖPINGS LYCKOBYTE

I förra omgången kom Pontus Almqvist, 21 år, in sista minuterna mot IFK Göteborg och gjorde 3-1-målet.



Nu fick han tio minuter på sig och visade hög klass i mottagning, förstatouch och avslut när han ryckte loss in i straffområdet och prickade in kvitteringen via stolpen.

Det handlade också om att Rasmus Lauritsen skickats upp i anfallsleden, han vann duellen med Jonas Knudsen och fick fram bollen till Almqvist.

Det var Lauritsens tio sekunder som forward i den här matchen.





ANEL AHMEDHODZIC

Det har ju talats och skrivits en hel del om Malmö FF:s unga mittback redan, men det går inte att komma ifrån vilken betydelse han fått i detta MFF.



Bakåt. Och framåt.

Det går möjligen att ifrågasätta varför han ibland tvingas göra de där spektakulära brytningarna - de som står rätt behöver sällan agera så - men han växer allt mer som en solid försvarsspelare.

Och som passningsspelare är han ofta Malmös bästa anfallsspelare. Hur konstigt det än kan låta.

Jag tänker på Ahmedhodzics förmåga att se, hitta och leverera "raka" passningar som slår ut lagdelar.

De var sylvassa mot Norrköping och låg bakom väldigt många av Malmös farligheter.

Just nu känns faktiskt Anel Ahmedhodzic som en av Malmö FF:s viktigaste spelare.





LAGUPPSTÄLLNINGAR SOM TALADE

Sjunde omgången och första matchen som på riktigt dallrade en aning av betydelse.



Då var det slut på rotationstänk, då visade tränarna vilka spelare det är som gäller - när det gäller.

Nu har IFK Norrköping inte roterat alls så här långt men det säger ändå en del att man vill "spara" in sin lagkapten Alexander Fransson till den här matchen.

Och Jon Dahl Tomasson hade låtit Anders Christiansens ljumskar vila för att ta sig an det lag som leder allsvenskan, dessutom med Ola Toivonen och Isaac Kiese Thelin tillsammans från start igen.

Berget och Rieks på kanterna.

Det sa en hel del.





***





MALMÖ FF (4-4-2)

Johan Dahlin - 5



***

Eric Larsson - 5

Oscar Lewicki - 5

Anel Ahmedhodzic - 7

Jonas Knudsen - 5





***

Jo Inge Berget - 5

Fouad Bachirou (68) - 4

Anders Christiansen - 6

Sören Rieks - 7





***

Ola Toivonen (76) - 4

Isaac Kiese Thelin - 5







Avbytare:

Mathias Nilsson (mv)

Behrang Safari

Guillermo Molins (76) - för kort tid för betyg

Erdal Rakip

Bonke Innocent (68) - 4

Ad Nalic

Marcus Antonsson





IFK NORRKÖPING (4-3-3)

Isak Pettersson - 5



***

Henrik Castegren - 5

Rasmus Lauritsen - 5

Filip Dagerstål - 5

Lars Krogh Gerson - 5

***

Alexander Fransson (46) - 5

Eric Smith (76) - 4

Simon Thern - 6

***

Isak Bergmann Johannesson (81) - 4

Christoffer Nyman - 5

Sead Haksabanovic - 6





Avbytare:

Vladimir Sudar (mv)

Jonathan Levi (46) - 5

Abdulrazaq Ishaq

Pontus Almqvist (81) - för kort tid för betyg

Andreas Blomqvist (76) - för kort tid för betyg

Christopher Telo

Manasse Kusu





FD:s betygsskala 1-10.

1=Totalt misslyckad i allt



2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass