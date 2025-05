Kaká öppnar upp för roll i Brasilien: ”Jag är förberedd”

Carlo Ancelotti har skrivit på som förbundskapten för det brasilianska landslaget.

Med sig dit vill han, enligt uppgifter, ha den förre storspelaren Kaká.

– Om laget tror att jag kan hjälpa till på något sätt så känner jag att jag är redo, säger Kaká till Cazé TV.





Carlo Ancelotti har tidigare gjorts aktuell för att lämna klubblagsfotbollen för landslagsfotbollen. För en vecka sedan stod det också klart att det blir så.



Då meddelade nämligen det brasilianska fotbollsförbundet att italienaren tar över nationens herrlandslag.



Ancelotti kommer att lämna Real Madrid efter den sista La Liga-omgången för att sedan kliva på sitt nya jobb med start den 26 maj.



En dag efter att Ancelotti gjordes klar som ny förbundskapten menade CNN Brasilien att han vill ha med sig Kaká i sin stab. Den förre storspelaren för Brasilien har tidigare haft italienaren som tränare i Milan och öppnar nu upp för en framtid i landslagsstaben.



– Om laget tror att jag kan hjälpa till på något sätt så känner jag att jag är redo just nu. Jag är förberedd, säger Kaká i en intervju med Cazé TV och fortsätter:



– Jag slutade spela 2017. Sedan dess har jag velat förbereda mig. Jag tog kurser i sportekonomi vid Harvard i USA, jag tog en tränarkurs via CBF (brasilianska fotbollsförbundet), jag har erfarenhet av landslaget, VM. Om möjligheten uppstår är jag redo att återvända för att tjäna det brasilianska landslaget.



Brasilien spelar just nu kval till VM-slutspelet 2026. I början av sommaren ställs Brasilien mot Ecuador och Paraguay i kvalet.



Kaká spelade bland annat för klubbar som Real Madrid, Milan, Orlando City och Sao Paolo under sin tid som aktiv fotbollsspelare.