Klart: Hjalmar Ekdal återvänder till Burnley

Hjalmar Ekdal har spenderat det senaste halvåret i Groningen.

Nu står det klart att det inte blir någon framtid i Nederländerna.

Detta då han återvänder till Burnley för att fortsätta sin tid i klubben.



Den tidigare Djurgårdsmittbacken Hjalmar Ekdal, 26, har fått fog för sitt lån till Nederländska Groningen.



Detta då han under våren fick spela 14 matcher i Eredivisie i ett lag som slutade på en 13:e-plats i tabellen.



Nu kommer han, precis som FD kunde berätta om i mars, att återvända till England.



Prestationerna i den nederländska högstaligan till trots kommer Ekdal nu att återvända till Burnley under sommaren då laget ska förbereda sig för nästa års säsong i Premier League. Detta då ”The Clarets” slutade på en andraplats i Championship och därmed återvänder till Premier League.



Det var år 2023 som 27-åringen såldes till Burnley från Djurgården. Hans kontrakt med den engelska klubben sträcker sig till sommaren 2027.

The Club’s retained list has been submitted, confirming the permanent signings of four on-loan men’s team players.

A couple of senior men’s team players will depart the Club, while negotiations are still ongoing with others.

Find out more. 👇

— Burnley FC (P) (@BurnleyOfficial) May 20, 2025