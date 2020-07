Årets Norrköping bland det bästa i modern tid: "Vi känner oss inte jagade"

Tabellraden 6-2-0 är bland det bästa i modern allsvensk historia. Under 2000-talet har bara tre lag börjat bättre efter åtta omgångar; Halmstad (2004), Helsingborg (2010) och Hammarby (2018), alla med tabellraden 7-1-0. Elfsborg hade 2012 fler poäng än årets Norrköping efter åtta omgångar, men var inte obesegrade (tabellraden 7-0-1).

IFK Norrköping ångar på, och i dag väntar Sirius på bortaplan. Henrik Castegren känner tillförsikt inför matchen. När FotbollDirekt når Castegren under lördagseftermiddagen så är han redan på väg med laget till Uppsala.

– Ja, det blev så. Med tanke på den tidiga matchstarten så åker vi redan dagen innan och sover över i Uppsala. Hade det varit sen match 17.30 hade vi nog åkt samma dag. Men jag det här är bättre för våra förberedelser nu när det är tidig match.

Många undrar när eller om ni ska förlora en match?

– Haha, ja det undrar vi också. Nej då, men känns fortsatt väldigt bra. Vi tror på det vi gör, och det försöker vi göra hela tiden oavsett resultat. Även om vi skulle förlora någon match nu så kommer det inte förändra så mycket för i hur vi tar oss an nästa match. På samma sätt under match, som om vi släpper in ett mål i en match så ska vi fortsätta göra det vi tror på, ett insläppt mål ska inte förändra så mycket.

– Jag förstår att utåt sett blir det ett väldigt stort favoritskap, att alla ska jaga oss. Även om alla jagar oss, ska vi fortsatt gå ut och spela fotboll. Man får inte glömma bort hur kul det är att spela fotboll, och hur kul det är att vinna.

– Så klart är det kul när man vinner matcher. Det har framför allt varit roligt att bara få börja spela igen. På något sätt känns det som vi är inne i ett flow, vi får fram våra idéer om hur vi vill agera i matcher ute på planen.

För knappt två år sedan var IFK Norrköping inne i ett liknande flow, men då kom man bakifrån och höll på att jaga ikapp serieledande AIK. Norrköping såg närmast oslagbara ut på hösten, men räckte inte ända fram utan slutade tvåa. Henrik Castegren var med den hösten:

Då jagade ni, nu är det ni som jagas. Men går det att jämföra känslan i laget nu och då, när man går match efter match utan att förlora?

– Det är svårt att jämföra med 2018, där vi gick under radarn lite och till slut var nära att gå om AIK. Sedan känner vi oss inte jagade, det är ingen i laget som tänker att vi är jagade eller att vi till slut ska förlora. Det är också helt olika hur pass långt framme vi är nu jämfört med vad det laget var då.

För enligt Castegren finns det mer att plocka fram i det här laget.

– Hur långt framme vi är nu? Svårt att analysera. Det vi gör är att försöka vara förbereda på match. Sedan är det jättesvårt att se hur långt framme vi är. Men det har varit perioder i vissa matcher där vi inte varit så bra som vi vill vara. Vi är långt i från färdiga.

IFK Norrköping använde tiden under det längre matchfria uppehåll som blev mellan cupens gruppspel och allsvenskan väl, anser Castegren.

– Jag skulle säga att vi inför säsongen har vi jobbat fram ett gemensamt sätt att ta oss an matcher. Vi är mer flexibla att anpassa oss efter motståndaren under match, vi kan justera saker under matchens gång, vi är inte låsta i en plan.



– Om vi till exempel går ut till match på en gräsplan som är i otroligt dåligt skick, så är det klart att vi inte försöker trilla boll efter marken, det vore jättedumt. Då får man försöka spela rakare och lyfta längre. Sedan hjälper det att vi har enorm individuell kvalitet offensivt som kan vinna matcher åt oss genom egna prestationer.

Henrik Castegren lyfter fram assisterande tränaren Kim Hellberg som kom in inför säsongen, och den uppdelning som gjorts i tränarteamet där alla har sina givna roller.

– Det vi har jobbat med nu inför säsongen, det är sådana grejer som vi omsätter på planen nu. Framför allt under Kim som har kommit in med sina idéer. Allt från målvakten ska styra bakifrån till hur anfallarna agerar i press.

– Styrkan i ledarskap är att kunna få fram så mycket idéer som möjligt och få spelarna att kunna ta in de idéerna och omsätta dem ute på planen. Vi har ett otroligt kompetent ledarteam där allt är väldigt bra uppdelat. De har sina roller; Kim fokuserar på anfallsspelet, allt ifrån hur vi ska positionera oss, hur vi kan såra motståndarna, var man kan gå fram. Medan Maths (Elfvendal) är otroligt analyserande i sin del, där han analyserar motståndare och fasta situationer till exempel. Jens (Gustafsson) har gjort det jävligt bra i att dela upp ansvaret.

I dag väntar alltså Sirius. Ett lag som många tippade i botten men som överraskat hittills.

Vad har du för bild av dem?

– Sirius har imponerat. De spelar en passningsorienterad fotboll, ganska många skickliga spelare offensivt. Det kommer bli en tuff match, alla matcher lever sina egna liv.