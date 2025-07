Widell Zetterström prisas av klubben: ”Omsorg och respekt”

Jacob Widell Zetterström, 26, har blivit en favorit i Derby County.

Nu tilldelas han priset som klubbens PFA Cummunity Champion.

”Han har visat genuin omsorg och respekt för det samhälle han representerar”, skriver klubben.

Jacob Widell Zetterström anslöt till engelska Derby County från Djurgården sommaren 2024. Sedan dess har han blivit den givne målvakten mellan stolparna och växt fram till en uppskattad spelare bland supportrarna.

Nu tilldelas han ett pris efter sitt engagemang i samhället som han representerar. Svensken får priset Derby Countys PFA Community Champion för säsongen 2024/25.

Jacob Widell Zetterström has been named our @PFA Community Champion for the 2024/25 season. 👏

The award highlights players who have made their work with communities and good causes central to their role as a professional footballer. 🤍

— Derby County (@dcfcofficial) July 6, 2025