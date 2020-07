Ser lyft för Bajen: "Han ger oss andra energi"

Hammarbys första månad av säsongen 2020 har varit tung. Två segrar på de sju första matcherna var varken vad spelarna själva eller omgivningen förväntat sig - i år var man ju rankad som en av de absoluta guldfavoriterna.

Var åttonde matchen, torsdagens bortaseger mot Kalmar, vändningen? Bajen vände 0-1 till 2-1 och det var mer än bara ett resultat och tre poäng man fick med sig, resonerar David Fällman.

– Först och främst fick man bara ett bevis på hur starka vi som lag och trupp varit, att hantera att det gått som det har gått. Vi har hanterat det på ett väldigt bra sätt. Det fick vi svar på här. Det tycker jag var det mest positiva med vinsten mot Kalmar. Sedan var det saker vi fick med oss som inte fått tidigare, säger han och fortsätter:

– Det var bra att det var på gräs, och att det var en match som Bajen inte vunnit på 16 år. Sedan att det gått knackigt innan och att vi ändå vinner. Jag är väldigt imponerad över hur alla hanterat det. Vi vill så mycket mer än det vi har visat hittills, vi strävar efter det varje dag.



– Det var bättre engagemang, bättre rörelse och vi hade spelare som kom upp i högre nivå individuellt också. Då sätter sig saker enklare. Det var inte en maxprestation med våra mått tycker jag. Men fortfarande en bättre prestation än de tidigare.

Hur rankar du prestationen?

– Jag tycker den mot Häcken fortfarande är den bästa matchen vi haft offensivt, vi skapar massor men gör inte mål där. Sedan kommer Kalmar och Östersund i premiären. Lätt att säga kanske för att vi vinner de matcherna.

– Men om man inte låser sig fast vid bara anfallsspel eller bara försvarsspel, så var det här vi gjorde senast mot Kalmar en bra helhet. Kan vi spetsa till det anfallsmässigt ytterligare så kommer det bli väldigt bra framöver.

– Jag tycker vi behöver en hemmamatch nu där vi gör en bra 90-minutersmatch, det var ett tag sedan. Det är det jag ser framför mig mest, att vi går ut och gör det bra på vår hemmaplan, där vi ju varit så bra tidigare år.

Vad säger du om Göteborg, som ni fått känna på i cupen?

– Ett duktigt lag, som inte fått den utdelning de tycker de borde haft. I cupen tycker jag att vi gjorde det bra, vi förde matchen tills vi satte oss själva i skiten (en utvisning i andra halvlek, Blåvitt kvitterade och vann sedan i förlängning).

En göteborgare han annars tillhört de som imponerat mest i Hammarby under upptakten. Gustav Ludwigson var inte bland de mest namnkunniga nyförvärven som kom in inför säsongen, men anfallaren från Örgryte har överraskande roffat åt sig en startplats på topp.

– En fantastisk kille med en jäkla inställning, väldigt imponerande hur han kommit hit och med den energin han har. Som sprids väldigt tydligt till de andra, speciellt under match, säger Fällman om Ludwigson.

– Det har vi pratat om, hur vi måste ge varandra energi och självförtroende. Det ser man på Ludde, med hans spelstil, det smittar av sig. Allt är väldigt nytt för honom, men det märks inte så mycket. Den person och den inställning han har, det är väldigt positivt för oss.