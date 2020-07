Billborn tror guldet är kört: "Inte många tippare som är rätt på det"

Hammarby kom till Malmö från en 1-1-match hemma mot IFK Göteborg, där man tappade 1-0-ledningen på övertid. Man skapade första riktigt heta målchansen på Eleda Stadion när Alexander Kacaniklics närskott fantomräddades av Johan Dahlin.

Men mycket mer var det inte. En mycket rättvis 3-0-seger för MFF, som var närmare 4-0 än vad Hammarby var nära att reducera. Efter matchen fick Stefan Billborn frågan om han trodde guldet var kört nu. Bajen ligger alltså hela elva poäng efter IFK Norrköping efter tio omgångar.

– Ja, det tror jag att man kan göra. Det är inte så många tippare som är rätt på det va?, säger Billborn enligt Expressen.

– Vi har mycket att kämpa med innan det ska bli snack om något guld.

Efter en fjolårssäsong där man öste in mål och var med i guldracet in i sista omgången så hölls Bajen som en guldfavorit, tillsammans md just MFF. Det har inte alls blivit så.

– Det har inte blivit riktigt som vi tänkt oss. Det är en konstig serie, det är bara att fråga de två andra Stockholmsklubbarna också, säger Billborn.



Hammarbyförsvararen David Fällman vill inte säga bu eller bä på frågan om guldet är kört.

– Först och främst är jag besviken här, sedan tänker jag på nästa match. Om det finns guldchans eller inte har inte jag tid att analysera nu känner jag, det finns viktigare saker än så att tänka på, säger Fällman till Expressen.