Fruktar inte slitna MFF-spelare vid förlängning: "Det här är som en vanlig höst för oss"

Malmö FF har dominerat svensk fotboll stort under 2010-talet. Fem SM-guld, två Champions League-gruppspel, två 16-delsfinaler i Europa League. Men Svenska cupen har blivit en nagel i ögat - inget cupguld på 31 år. En MFF-representant var med då: Målvaktstränaren Jonnie Fedel.

– Detta är en final, man kan vinna ett cupguld. Det är ett viktigt tillfälle för hela klubben. Vi går all "in" på det här, säger Fedel.

1989 vann Malmö FF sitt senaste cupguld. 3-0-seger mot Djurgården i finalen på Råsunda, och ett MFF som vimlade av stjärnor och profiler; som Martin Dahlin, Jonas Thern, Stefan Schwarz och Roger Ljung.

Jonnie Fedel stod i mål, och han är den enda Malmö-aktören på Gamla Ullevi som vunnit ett cupguld med MFF. Fedel säger att han sällan ens påminns om det hela längre. Själv har han inte så många starka minnen från finalsegern:

– Det är så jävla många år sedan, man har blivit senil (skratt). Starkaste minnet är när vi står och lyfter bucklan, det är väl det. Vi hade ett rätt starkt lag där, många riktigt bra spelare, säger Fedel.

Att göra några som helst jämförelser mellan laget som vann då och det som spelar final i kväll är omöjligt anser MFF:s målvaktstränare.

– Det är för lång tid emellan, fotbollen har gått framåt enormt sedan dess. Det har gått över 30 år sedan. Det är samma sak som om du hade frågat mig då vad som hände 1958, det var 30 år från det. Det låter sig inte göras.

Du fick ta upp hemåtpassningar med händerna till exempel...

– Jajamänsan. Det hjälpte enormt på den tiden, man kunde stå och studsa bollen för sig själv och mysa utan att domaren gjorde något (skratt). Nej fotbollen har tack och lov gått framåt och blivit bättre sedan dess.

Det har börjat talas om en förbannelse, alla titlar och allt Europaspel till trots, inget cupguld för MFF på 31 år. På senare år har man varit i final 2016 (förlust på straffar mot Häcken) och 2018 (förlust 3-0 mot Djurgården). Jonnie Fedel är tydlig med en sak: Det har aldrig handlat om att cupen är "mindre" för MFF än för andra mindre framgångsrika lag.

– Vi har varit nära någon gång. Kanske inte mot Djurgården (2018), där var vi chanslösa. Det låter hemskt att säga det, men det kändes så ganska tidigt i den matchen. Men det har aldrig handlat om att det är cupen, det finns ingen nedvärdering i att det är ett cupguld vi spelar för. Detta är en final, man kan vinna ett cupguld. Det är ett viktigt tillfälle för hela klubben. Vi går "all in" på det här.

– Vi har inställningen av att vinna allt vi är med i. Det har varit lite omständigheter som gjort att vi inte gjort det nu på ett tag. Det blir tredje gången gillt nu, så vi får hoppas att det blir i år.

Jonnie Fedel ser flera saker som talar för MFF mot Blåvitt. Inte minst att man har fler spelare med erfarenhet av större utslagsmatcher.

Bortsett från en spelartrupp med mer rutin av större matcher ute i Europa än vad Blåvitt har, så är man också äldre. 28.1 år är snittåldern på MFF:s lag (de spelare som haft speltid i allsvenskan i år), kontra Blåvitts 24,8 år.

– Man ska aldrig frångå att rutinen har viss roll i det hela. Men nu är det en match och inte 30 som i allsvenskan, och då kommer det mer tillfälligheter in i bilden också.

– Det är en cupmatch, så det är vinna eller försvinna. Men vi har stor vana vid den här typen av matcher.

– Vi förbereder oss i stort precis som vi gör kring en allsvensk match. Det är vissa specifika saker och detaljer i en sådan här match som man går lite djupare in på i och med att det är en utslagsmatch.

MFF gick till final efter straffar i semin mot Mjällby. Målvakten Johan Dahlin blev hjälte då. Straffläggning igen idag och Dahlin kommer vara så förberedd han bara kan, säger Fedel. Hosam Aiesh har varit Blåvitts straffskytt i allsvenskan i år, och Fedel säger att man studerat straffskyttar:

– Ja, det är klart man gör, det kommer man inte i från. Det är samma procedurer som inför en allsvensk match, vi gör den studien på alla. Vi studerar honom (Aiesh) och man tittar även bakåt på vilka andra som lagt straffar. Vi är väldigt förberedda där. Det är mitt ansvar, det är min roll att hjälpa Johan där.

Om det funnits problem för MFF när det gäller straffar senaste året så har det snarare varit att slå dem...

– Hahaha, det har du rätt i. Nej, den offensiva biten får spelarna själva ta hand om, där har jag inget ansvar.

Det föll sig så att MFF och Blåvitt möts igen redan på söndag, i allsvenskan. Att det går förlängning där spelartruppen slits mer i det redan tajta spelschemat är inget scenario man fruktar alls säger Fedel:

– Vi är vana vid det här. Det här är som en vanlig höst för oss. Det är tredje året i rad som vi kommer ha det så här, bortsett från att pandemin möjligen gjort det lite mera komprimerat under just den här perioden. Men spelarna är så inkörda med att det är så här för oss, det i sig är inget stort problem.

– Det är en viktig match för oss, sedan måste vi ladda om batterierna till på söndag. Sedan är det lite olyckligt, att vi får samma motståndare återigen. Det blir kanske lite viktigare förutsättningar här i den här matchen, med tanke på att vi ska mötas sen direkt igen. Vi ska klara av bägge delar.