Tänker inte sparka Nanne Bergstrand - riskerar inte MP:s öde

Kalmar FF ligger sist i allsvenskan.

Tränaren Nanne Bergstrand som gjorde comeback inför säsongen har dock obrutet förtroende från klubbledningshåll.

- Vi har fullt förtroende för tränarna, säger klubbens ordförande Anders Henriksson till Barometern.

Två segrar, åtta förluster och nio poäng på 13 matcher. Tre poäng upp till säker mark. Situationen för Kalmar FF börjar bli allt mer prekär.

Men någon diskussion kring Bergstrands framtid finns det inte enligt

Kalmars ordförande Anders Henriksson.

- Nej. Det finns inte något sådant, utan vi har fullt förtroende för tränarna, så det finns inga sådana diskussioner, nej, säger Henriksson till Barometern.

Bergstrand tog över Kalmar FF efter att laget kvalat sig kvar och att Magnus Pehrsson lämnat klubben under uppmärksammade former under slutet av förra säsongen.

Inte heller väntas det bli några förändringar i staben runt Bergstrand, där Stefan Larsson och Rasmus Elm ingår.

- Nej, och vi diskuterar inte tränarsidan, utan vi har fullt förtroende för Nanne, Stefan och Rasmus och det som görs där. Så det finns ingen anledning, vi har ingen sådan diskussion, säger Henriksson.

Och vad gäller spelartruppen har Erik Israelsson precis anslutit, precis som Douglas Bergqvist. Och av det ekonomiska läget att döma blir det punkt efter dessa i detta transferfönster.

- Det vi har gjort nu sista tiden är att vi förstärkt med både Erik (Israelsson) och Douglas (Bergqvist) och det har byggt på att vi kunnat göra det inom ramen för att det har skett skador och sådär. Annars är det ekonomiska utrymmet väldigt, väldigt tajt. Så det finns inget utrymme för att göra några nya investeringar på det sättet, det gör det faktiskt inte.

Han berättar också att det ekonomiska läget för klubben ser problematiskt ut och han hoppas att det ska bli tillåtet med publik ganska snart.

- Det är ju naturligtvis kärvt för oss, som det är för alla allsvenska klubbar. Så det gäller dels att vi kan påbörja diskussionen om att spela med publik och sedan naturligtvis att föra diskussioner om täckning för de månader där vi inte har kunnat ha publik. Så det är klart att det är kärvt, och det gäller att se till att vi håller våra kostnader så mycket som möjligt.