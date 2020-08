”Saknar kicken - det är en stor grej som inte finns i ens liv längre”

Ett halvår har gått sedan Johan Wiland la handskarna på hyllan.

39-åringen ångrar inte sitt beslut - men berättar också om saknaden efter fotbollen.

– Det är en ganska stor grej som inte finns i ens liv längre, säger han.

I vintras tvingades Johan Wiland sätta punkt för en 20 år lång karriär.

Under 2019 fick målvakten allt mer problem med axlarna och under sin sista blev det bara sju allsvenska matcher för Wiland, som skadefri var given förstemålvakt.

På en presskonferens i februari meddelade 39-åringen sitt beslut.

– Det är så klart väldigt tråkigt att tvingas lägga av med fotbollen på grund av en skada, men samtidigt är det ett beslut som vuxit fram, och det känns skönt att det nu är taget. Jag har haft tid att reflektera över olika scenarier, och självklart kommer jag att sakna fotbollen, men det känns ändå som ett riktigt beslut, sa Johan Wiland då.

Ett halvår senare börjar beslutet landa allt mer och Wiland berättar att han inte ångrar sig.

– Jag mår bra i mig själv och jag känner fortfarande att de var rätt beslut som jag tog. Jag hade inte kunnat fortsätta så som situationen var. Jag har försökt att se på det på ett så positivt sätt som möjligt och känner att jag njutit av att spendera mycket tid med min familj den här sommaren, säger han till FotbollDirekt.

– Jag har det bra och gör inte så jäkla mycket för tillfället. Det blir väl lite ändring på det när fotbollen är tillbaka på allvar och man kan börja gå på lite matcher och sådär igen.

Hammarby blev den sista klubben under hans karriär som innehöll mängder av titlar, priser och meriter. Bland annat vann han ett SM-guld med IF Elfsborg (2006), två med Malmö FF (2016, 2017) och fyra ligaguld med FC Köpenhamn i Danmark. Han fick fick spela Champions League-fotboll och göra nio a-landskamper.

Få svenska målvakter kan visa upp samma meritlista i modern tid och Johan Wiland medger att det varit en speciell känsla att lämna rampljuset bakom sig.

– Det jag saknar mest är väl den kicken man får när man går in till match. Det är väl det, att man saknar känslan av att träna för att sedan gå ut och spela match inför alla dessa människor som ger av sin tid och sina pengar för att stötta en. Det är en ganska stor grej som inte finns i ens liv längre.

– Men jag är övertygad om att det går att hitta den kicken på andra ställen så vi får se vad vi kan hitta den framöver - något som ger energi och glädje.

Har du hunnit landa i allt det nya?

– Jo men det tycker jag. Nu handlar det om att hitta det man vill göra och känna sig trygg i det, men det får ta den tid det tar. Sedan är det klart att jag är ute och fiskar lite och träffar lite folk men vi får se vad allt landar i.

Är det fotbollen du vill tillbaka till på något sätt?

– Vi får se lite. Just nu är det ju inga klubbar som vill anställa på grund av det ekonomiska läget så det är nog svårt att komma in i det nu. Är det någon som är intresserad så får de gärna höra av sig men just nu känner jag väl att jag är öppen för ganska mycket grejer, säger han och fortsätter:

– Jag känner inte att det måste vara fotboll jag arbetar med utan jag ser ganska öppet på den frågan just nu. Jag tror det kommer klarna när det börjar bli lite mer livat runt fotbollen igen och klubbarna får det bättre ställt ekonomiskt.

Johan Wiland avslutande som sagt karriären med att göra 47 allsvenska matcher för Hammarby - och på frågan om det finns en dialog mellan honom och klubben svarar han:

– Vi snackar lite och sådär men det är väl mest på ”snackplanet”. De vet var de har mig och jag vet var jag har dem så vi får se.