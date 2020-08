Gall tillbaka i allsvenskan - klar för ÖSK: "Kommer passa perfekt in hos oss"

Romain Gall kom till Malmö FF från Gif Sundsvall sommaren 2018, men det har blivit ont om speltid för den amerikanske mittfältaren i MFF och tidigare i år lånades han ut till Stabaek i Norge.

Nu är det klart med en ny utlåning. Örebro SK tar in Gall säsongen ut. Han blir klubbens andra lån på Deadline Day, tidigare under tisdagen presenterades Dennis Hümmet från Elfsborg.

– Vi har sedan början av sommaren arbetat med hur vi ska optimera truppen, vilka förändringar vi vill göra och vilka egenskaper vi söker. Romain Gall kommer passa perfekt in hos oss. Han har under flera år visat att han håller hög allsvensk kvalitet. Han är en snabb och teknisk poängspelare och hans egenskaper är något vi kommer att ha stor nytta av i vårt anfallsspel. Vi har som vanligt haft en bra dialog med Malmö för att möjliggöra detta, säger Axel Kjäll i ett pressmeddelande.

ÖSK skriver i pressmeddelandet att man varit noggranna under transferfönstret utifrån coronaviruset - ett avslutat avtal med Jack Lahne samt utlåningar av Arvid Brorsson, Alfred Ajdarevic, Robin Book och Fabio de Sousa Silva, har möjliggjort lånen av Hümmet och Gall.