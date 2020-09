Aktar sig för att jämföra med AIK-floppen - ''Har ett starkt psyke''

För några veckor stod det klart att AIK som förväntat hade tagit Sotirios Papagiannopoulos men även okände Bojan Radulovic. Den serbiske anfallaren imponerade stort direkt i sin debut mot Norrköping förra helgen.

- Jag tycker att Bojan gjorde en bra insats, men man behöver också väga in att det var hans första match efter ett längre uppehåll, säger sportchef Henrik Jurelius.



AIK har de senaste veckorna fått in tonvis av erfarenhet med namn som Sotirios Papagiannopoulos och Mikael Lustig, men även ett helt okänt namn i serbiske Bojan Radulovic från Brighton efter ett tiotal matcher i U23 där den senaste säsongen.

Men så kom AIK in i bilden och tog ett Balkan-namn likt man gjorde med Sulejman Krpić för några år sedan. Men där Krpic blev en miss så ser den här 20-åringen ut som något mycket mer.

När AIK slog IFK Norrköping i en träningsmatch den gångna helgen så rapporterade FotbollDirekts Anton Zetterman så här från matchen på Östgötaporten.

''Bojan Radulovic var förstås namnet som kändes mest intressant inför matchen, en spelare vi ju inte vetat alltför mycket om på förhand. Och det var en klart positiv bekantskap. Stark i närkamperna, tog bra beslut, rörde sig bra, kändes klok. Så klart svårbedömt mot ett reservbetonat Norrköping som inte var jättebra i dag, men ändå: 79 minuter med Radulovic i en träningsmatch och jag vågar lova att det här inte är någon Krpic-värvning. Blir intressant att följa i fortsättningen.''



Frågan är nu om den här debuten ger honom en start direkt efter landslagsuppehållet i det AIK som möter Malmö FF nu kommande söndag?

- Jag tycker att han positionerade sig bra och hamnade i situationer där vi vill att våra forwards ska vara, säger sportchef Henrik Jurelius om Radulovic mot Norrköping.

- Han har kommit in i gruppen och det är uppenbart hur han hela tiden tar steg. Det är tydligt.

Vi beskrev honom i matchen mot Norrköping som någonting som ser ut som något mycket mer än som exempelvis Sulejman Krpić för några år sedan.

- Er beskrivning får så klart stå för er. För vår del så kan jag säga att det här handlar om långsiktig scouting. Vi vet på alla vis vad vi får. Han har följts en längre tid av vår scoutingorganisation och vi ser en stor framtida potential.

Hur lät och såg de första tipsen om honom ut ?

- Det kom redan för 3-4 år sedan, men då hade vi inte möjlighet att ta honom, men vi har fortsatt att följa honom.

- Men han har ett starkt psyke. Det märks att han har varit i tävlingsinriktade miljöer i länder som Spanien och England och säkerligen snappat upp vinnarinstinkt och psyke därifrån.

Vilka förväntningar ska er omgivning totalt sett ha på ett sådant här namn?

- Som vi sade när han presenterades så är det här en långsiktig värvning, säger AIK:s sportchef om Radulovic som fått ett kontrakt fram till 2023.

Hur många andra stod det mellan när ni valde att gå för detta namn?

- Vi har en ständig mängd namn som vi hela tiden följer både nationellt och internationellt och mycket beror på vad vi söker och på spelarnas kontraktssituationer. Men han är vad vi har sökt.

Radulovic startade alltså mot Norrköping och gjorde det med namn som Paulos Abraham och Stefan Silva.



AIK möter nu Malmö FF på söndag på bortaplan i den allsvenska återstarten.