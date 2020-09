Efter uttåget - Kacanklic om givna målet med 2020 för Bajen

3-0 till Lech Poznan och Hammarby är borta från Europaspelet. Alexander Kacaniklic fick följa största delen av matchen från bänken. Han kom in sent i andra halvlek, i underläge 0-1 och utvisning på Jeppe Andersen.

– Jag tycker vi börjar bra, de första 30-35 minuterna är vi bra, vi skapar chanser som vi måste göra mål på, speciellt i en sådan här match när vi vet att vi möter ett bra lag så måste vi göra mål på chanserna vi skapar. Sedan tycker jag de växer in mer och mer i matchen, utan att skapa så mycket, det var väl något läge i första, säger Kacaniklic.

– Sedan i andra halvlek tycker jag de kommer ut bättre än oss och tar tag i matchen. Men det står 0-0, sedan ger vi dem tyvärr 1-0. Och sedan det röda kortet också som gör det svårt för oss.

Kacaniklic satt på bänken när Jeppe Andersen fick sitt andra gula kort, en väldigt avgörande sekvens i matchen.

– Från där jag stod, jag var inte på planen då, men det såg konstigt ut. Det känns som att om du ska ge ett andra gult när Jeppe har bollen, så måste det vara en avsiktlig armbåge i ansiktet. Vilket jag inte tror att det var eller hör att det var. Jag har inte sett situationen, men om man ska ge ett andra gult där så ska det vara något rejält.

Hur var din fysiska status inför matchen, hade du kunnat komma in tidigare? Jag antar att det ändrades en del av utvisningen...

– Min fysiska status är bra. Inga problem. Jag var redo att till och med starta eller komma in lite tidigare vilket jag hade hoppats på. Speciellt när vi ligger under så hade jag hoppats komma in lite tidigare så klart.



Nästa uppgift för Hammarby är derbyt mot AIK på söndag. Kacaniklic är hundra procent redo - inga tvivel inför den matchen:

– Nej, nej, inga problem.

Efter att Lech Poznan fick sitt 1-0-mål så var det en hel del fördröjningar och förstärkande i frisparkssituationer från polackernas sida.

– De tillhör spelet lite, vilket man ser att de är bra på. De hade 1-0 också. Det är klart att de mjölkade tiden ännu mer. Får oss lite ur balans, utnyttjade det. Det gjorde de, och det gick vägen för dem.

Var Hammarby för dåliga på just det, saknade man cynismen?

– Nej, det tror jag inte. Det är mest när de leder med 1-0 så gör de det väldigt bra, fördröjer tiden, frustrerar oss lite. De vet att vi vill få igång bollen snabbt. De gör det smart på det viset. Det är inget jag tycker vi ska lägga ner för mycket tid på.

Nu finns bara allsvenskan kvar för Hammarby - tio matcher kvar där guldet är väldigt långt borta, men till Europaplatserna är det är bara fyra poäng. Att klara en Europaplats dvs topp 3 måste vara ett mål, anser Kacaniklic.

– Hundra procent. Det är klart, vi är inte nöjda med säsongen. Detta blir ytterligare en negativ grej. Vi måste höja oss. Tabellen är ganska tajt, vi har många av lagen som är ovanför oss kvar att möta.

– Det är väldigt tråkigt. Vi såg alla fram emot detta väldigt mycket. Det är en stor besvikelse att det blir som det blir ikväll (läs igår kväll) Nu har vi ett derby till helgen . Vi får släppa detta så fort som möjligt och satsa på allsvenskan.









