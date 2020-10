LÜHR: Ingen aning om hur Grzelak tänker - jag vet hur jag skulle tänka

Jag har ingen aning om hur Bartosz Grzelak tänker inför cupmatchen mot Karlslund i kväll.

Men jag vet hur jag skulle tänka.

Och det är offensivt.

Det är en match AIK ska och kommer att vinna.

Något annat känns otänkbart och skulle i så fall vara ofattbart.

Matchen mot division 1-laget Karlslund - där man spelar om en plats i Svenska Cupens gruppspel nästa år - ska inte behöva bli ett smack dramatisk, och det är här mina tankar kring den verkliga betydelsen av dessa 90 minuter fotboll kommer in.

AIK vill uppåt i tabellen, bort från bottenstrecken och upp i den varma och sköna säkerheten i mitten av den allsvenskan tabellen. Något mer kan man inte gapa efter, då inledningen av allsvenskan satt krokben för alla drömmar om medaljer.

AIK får helt enkelt nöja sig med ett mellanår, men en dröm kan fortfarande uppnås - om än lite längre fram.

Den om Europa.

Men för att hålla den vid liv och så snabbt som möjligt nå upp till den där tryggheten i allsvenskan så är det en sak man måste lära sig att göra bättre:

MÅL!

Det har undgått få personer som följer allsvenskan att AIK (med en match mindre spelad) är det lag i serien som gör minst mål (20 mål på 21 matcher) så här långt, vilket för oss som kan räkna betyder mindre än ett mål per match.

Det är ju inte bra.

Det är ju faktiskt ganska dåligt, om man nu inte har ett Stuart Baxter-år och vinner SM-guld på det sättet. Tyvärr händer det typ aldrig.

Och AIK:s offensiv har heller inte sett bra ut, så mot Karlslund finns alla möjligheter att testa sig fram lite inför den allsvenskan slutspurten.Här stöter man då på ett omedelbart problem så det inte finns så många renodlade anfallare i truppen. Mycket har landat på Henok Goitoms axlar, och 36-åringen har gjort allt han kunnat men ännu så länge bara fyra mål.Paulos Abraham är bara 18 år och fått ett genombrott i år, men även han har fått ta för mycket ansvar under sin debutsäsong i allsvenskan.Kolbeinn Sigthorsson är en internationell spelare, men ännu en gång har hans kropp hållit dåligt och islänningen med de stora kvaliteterna är inget pålitligt alternativ.Då har vi nye Bojan Radulovic, 20, men han var inte ens med på bänken senast mot Mjällby.Så vad göra?Lyfta fram Nabil Bahoui ännu längre fram i banan?Eller, så handlar det om att hitta fram till lägen där AIK kan utnyttja sina verkliga styrkor: starka närkampsspelare (Goitom och Sigthorsson) och smarta avslutare (Abraham och Nabil Bahoui).Och det känns kanske mest rimligt i detta läge.Sätta sina fina ytterbackar i lägen, packa in folk i straffområdet - då både U21-landslagsmannen Eric Kahl men framför allt landslagsmannen Mikael Lustig - ofta levererar högoktaniga inlägg eller inspel.Detta såg vi också tendenser till mot Mjällby senast, där AIK kunde gjort både två och tre mål på just inlägg innan Bahoui avgjorde i slutsekunden efter Sebastian Larsson hörna.Så jag förväntar mig ett offensivt AIK i kväll mot Karlslund.Ett AIK som vågar ta ut svängarna på motståndarnas planhalva, och i bästa fall lägga grunden för den där drömmen om Europa 2021.