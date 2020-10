Jessica Backman poängräddare för Sandvikens IF mot Brommapojkarna

Brommapojkarnas Mathilda Johansson Prakt gjorde 1–0 i första halvlek hemma mot Sandvikens IF i Elitettan. I andra halvlek jobbade sig Sandvikens IF in i matchen, och kvitterade genom Jessica Backman. Några fler mål blev det inte, och matchen slutade 1–1.

Lördag 7 november 14.00 spelar Brommapojkarna borta mot Lidköping FK. Sandvikens IF möter Sunnanå hemma på Jernvallen A-plan söndag 8 november 13.00.