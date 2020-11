EKWALL: Dra gränsen här - stoppa matchen

Ni vet hur det kan vara i division 6; ibland får du inte ihop fullt lag och tvingas ringa in någon som var med för fyra år sen, men som egentligen är för dålig.

Exakt så är läget för det Danmark som ska spela landskamp mot Sverige imorgon.

Mitt i det pandemiska elände vi lever i så ser vi en fullskalig parodi.

Stoppa matchen!

Redan inför träningslandskampen mot Ryssland i Moskva för några veckor sen så ifrågasatte jag meningen med den här typen av matcher.

Då var förutsättningarna som en mild bris jämfört med den storm som virvlar runt matchen i Köpenhamn.

Det muterade viruset från jylländska minkar innebar karantänskrav från Storbritannien och då förhindrades nio danska och fem svenska spelare att ansluta till matchen.

Nu har ytterligare ett tiotal danska spelare och ledare satts i karantän sedan Hoffenheim-spelaren Robert Skov testats positivt för covid-19.

Kvar i danska truppen finns några få ledare och en knapp handfull spelare.

Därför måste en helt ny trupp kallas in dagen innan och blir läget värre på matchdagen kan en vaktmästare i tjänst på Bröndby Stadion bli aktuell för start, Preben Elkjaer kan sitta i en TV-studio, tvingas släcka ciggen och dra på sig fotbollsskor i det lag som kanske leds av landslagets massör.

Jo, det är på den nivån vi är just nu...det som skulle kunna vara i regi av Monty Python-gänget.

Men matchjäveln ska spelas. Till varje pris.

Det måste finnas någon vettig involverad människa som sträcker upp handen och säger: vi lägger ned det här, vi kan inte spela den här landskampen hur mycket TV-pengar det än står på spel.

För det har gått för långt den här gången. Och det är en träningslandskamp.

Jag är fullt medveten om vad det handlar om. Det börjar på P och slutar på ENGAR. Vi kan tycka vad vi vill om det men det finns argument som jag köper FÖR att fotbollen ska rulla vidare under en pågående pandemi, låt mig får återkomma till det.

Men det finns också en gräns.

Den borde tveklöst dras vid den här matchen.

För det Uefa - och alla dess nationella förbund - gör här är att utnyttja fotbollens landslag som seriefigurer i en kuliss för att sälja in det som "landskamp" i ett led att säkra finansiering från TV-bolag.

Som i sin tur behöver matcherna för säkra intäkter från insålda reklampaket och eller premiumköpare.

Är det värt det?

Det går möjligen att hävda att det finns försvarbara ekonomiska incitament, men det blir ansvarslöst att bortse från den moraliska aspekten; skyr förbunden inga som helst medel för att trycka ut en träningslandskamp mitt under en pandemi?

Som sagt, jag kan köpa att vi väljer att spelar fotboll under säkra förhållanden.

Eftersom alternativet hade varit förödande, då hade fotbollen gått under fullständigt, vilket i sin tur hade drabbat hundratusentals människor (varav många barn) bara i Sverige.

Pengar som rullar in via TV- och spelbolag finansierar inte bara dýra spelarköp (även om det finns sådana skräckexempel i allsvenskan), det rinner ut i så många olika beståndsdelar av verksamheten, inte minst de som kommer in till SvFF via landslagsspel.

För de är de ENDA pengarna som går att räkna med, nu när biljettintäkter försvunnit och sponsorbidragen drastiskt minskat.

Återigen: alternativet vore att helt lägga ned och ser vi till hur svenska politiker ställer sig till idrottsrörelsen så hade fotbollen inte överlevt, om inte ligafotboll och landskamper kommit i rullning.

Och jämfört med allting annat i samhället så är det en extremt skyddad och trygg verksamhet ur ett smittskyddsperspektiv.

Spelare och ledare testas kontinuerligt, landslagsspelare lever i karantän på hotell, flyger egna plan och upptäcks smitta så gäller karantän, även om det är anhöriga (som i Janne Anderssons fall) som drabbas.

Det finns få så säkra platser på detta jordklot just nu som på en arena under en kontrollerad fotbollslandskamp.

Men en träningslandskamp, som de flesta spelare inte ens vill spela, som drabbats så kraftfullt av isoleringar, karantäner och smittade, den har inte längre något värde - oavsett hur mycket TV-pengar det rör sig om. Fotbollen måste dra gränsen här och nu: stoppa matchen!