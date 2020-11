"Häcken sätter press på DIF - Dahlberg bättre än landslagsklass"

BK HÄCKEN - ÖREBRO SK 3-0 (3-0)

1-0 (24) Ali Youssef (Leo Bengtsson), 2-0 (37) Leo Bengtsson (Nikola Gulan), 3-0 (44) Ahmed Yasin

Varningar, BK Häcken: Leo Bengtsson.

Varning, Örebro: Michael Almebäck.

Domare: Fredrik Klitte.

Publik: 0





GREPP OM EUROPAPLATS

BK Häcken som tidigare under säsongen sumpade möjligheten att utmana Malmö FF om SM-guldet har nu ändå gett sig själva möjligheten att säkra spel i den nya Europa Conference League. Det är den nya underligan till Europa League, dit tvåan och trean i allsvenskan tar sig (plus eventuellt fyran beroende på vilket lag som vinner svenska cupen). 3-0 mot Örebro plus en missad straffspark var ett styrkebesked om något. BK Häcken brukar ha svårt i såna här "måstematcher" och det brukar knyta sig för laget men nu finns förutsättningarna inför den sista omgången, inte minst med tanke på att laget får hjälp av Mjällby genom att laget lurade Djurgården på en seger. Därmed har Häcken ett försprång på tre poäng och plusmålskillnad gentemot Djurgården om det lilla silvret som det tredjeplacerade laget i allsvenskan tilldelas.

BRILJANT MÅLVAKTSSPEL - NIA TILL DAHLBERG

Pontus Dahlberg och Oscar Jansson visade båda varför de anses tillhöra toppen av allsvenskans främsta burväktare. Dahlberg med en lysande handparad när Hummet fick chansen efter inte ens tio minuters spel och kort efteråt fick han göra en till svettig räddning. Och då hade inte ens Jansson klivit in i handlingen. I den 20:e minuten fick Häcken straffspark. Ahmed Yasin slog den klockrent i stolpen. Fram forsade Godswill Ekpolo och drog på med full kraft på returen men där var Jansson och gjorde en reflexräddning i den högre skolan och det kan inte ha funnits många vassare räddning i allsvenskan denna säsong. Trots tre insläppta blir det ändå högt betyg till Jansson. Och i den andra halvleken fick Dahlberg briljera med en fenomenal enhandsräddning på ett avslut från Deniz Hümmet, där Dahlberg tagit ett steg åt fel håll men som ändå kan sträcka ut åt motsatt håll och tippa bollen över ribban. Det är inte ofta vi delar ut nior i betyg men Dahlbergs insats var verkligen något utöver det vanliga - bättre än landslagsklass och vi tar av oss snålkepsen och klämmer dit säsongens första nia i betyg.

TUNGT FÖR FÖDELSEDAGSBARNET

Rasmus Lindgren firade sin 36:e födelsedag på planen mot Örebro men om han var tagen av stundens allvar eller om tankarna fanns på en hägrande smaskig födelsedagstårta låter vi det vara osagt men Lindgrens insats hörde inte till de bättre han gjort i karriären. I den första halvleken bjöd han på en ordentlig "indianare" som gav ett skottläge för Örebro och Besara, där Pontus Dahlberg tvingades till en vass räddning. Lindgren styrde senare ett Örebro-avslut som var nära att ställa Dahlberg. Blev sedan utbytt efter en dryg timmes spel.





***

BK HÄCKEN (4-3-3)





Pontus Dahlberg - 9

***

Godswill Ekpolo - 4

Joona Toivo - 5

Rasmus Lindgren (65) - 3

Nikola Gulan (79) - 5

***

Erik Friberg- 5

Patrik Wålemark (66) - 5

Gustaf Berggren - 6





***

Ahmed Yasin - 6

Ali Youssef (65) - 6

Leo Bengtsson (79) - 7





Avbytare:

Jonathan Rasheed (mv)

Johan Hammar (65) - 5

Alexander Faltsetas (79) - för kort tid för betyg

Viktor Lundberg (66) -5

Oskar Sverrisson (79) - för kort tid för betyg

Alexander Söderlund (65) - 5

Adam Andersson





ÖREBRO (4-4-2)





Oscar Jansson - 7





***

Hussein Ali -5

Michael Almebäck - 4

Andreas Skovgaard - 4

Kevin Wright - 5





***

David Seger (61) - 4

Nahir Besara - 5

Nordin Gerzic (81) - 5

Romain Gall - 4





***

Deniz Hümmet - 5

Agon Mehmeti (46) - 3





Avbytare:

Jack McGuire (mv)

Daniel Björnkvist

Benjamin Hjertstrand

Dennis Collander (60) - 5

Johan Mårtensson

Simon Amin (81) - för kort tid för betyg

Rasmus Karjalainen (46) - 5





FD:s betygsskala 1-10

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Mycket bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass

