Tagit över Røjkjær-positionen – ingen rak ersättare: ”Bidra med mitt spel”

Nicklas Røjkjær har lämnat och hålet efter dansken har fyllts av Ludwig Malachowski Thorell.

Någon rak ersättare ska han dock inte vara, det har Anders Torstensson varit tydlig med.

– Anders sa till mig, ”Jag vet att du vet det själv redan men du ska inte ersätta Nicklas utan du är Ludwig Malachowski”. Det var lite skönt att höra, säger 20-åringen till FotbollDirekt.

Mjällby fortsätter att gå urstarkt i allsvenskan. I helgen bärgades säsongens 13:e seger då man vände och vann hemma mot IK Sirius på Strandvallen.

Maif leder som bekant allsvenskan med tolv omgångar kvar att spela (för den nuvarande toppkvartetten), en sits man nog inte hade räknat med inför säsongen. Det hade i varje fall inte Ludwig Malachowski Thorell gjort.

– Alltså jag tror inte riktigt att tanken slog mig att det skulle gå såhär bra, jag hade inte så mycket förväntningar alls om jag ska vara ärlig, varken högre eller lägre förväntningar. Sen tyckte jag redan tidigt att vi höll hög nivå, redan under cupen så trodde jag att vi skulle vara ett topplag, jag blev väldigt imponerad av laget då. Det är rätt sjukt att tänka på det där faktiskt, för man är så inne i det. Det blir aldrig så att man går från att vara ett mittenlag till ett topplag eller så, det har bara gått match för match och sedan är vi där vi är nu.

Hur påverkar det er som spelargrupp, har man någon annan inställning till matcherna nu eller är det samma som det var i omgång ett, två och tre?

– Det är ganska samma egentligen, det är också det vi kämpar för. Det blir lätt så att man kanske är lite mer spänd i början när man inte har tagit så mycket poäng. Vi tog ju två poäng de två första omgångarna och då fick man kämpa med att vara lite mer avslappnad och så.. det blir mer press då att man måste hänga med. Sedan när man tagit poäng kanske man känner sig lite lugnare, samtidigt som vi nu kanske känner samma press att vi måste fortsätta vinna. Jag tycker att vi kämpar med att ha samma varje match och det är också något vi lyckats med och en anledning till att vi gjort det så bra.

”Det var lite skönt att höra och det är så de ser på det”

20-åringen som värvades av Blekingeklubben i vintras har under den första halvan av säsongen använts mer offensivt, både centralt men främst på kanten.

Nu de senaste matcherna har han dock kommit tillbaka till sin mer naturliga position på mittfältet, detta för att täppa hålet efter att Nicklas Røjkjær sålts till FC Nordsjälland.

Denna lösning var något som Malachowski Thorell och ledarteamet pratade om redan innan.

– Vi har pratat om det tillsammans med Anders (Torstensson) och våra assisterande tränare. De tog in mig som sexa egentligen, i Nicklas-positionen från början. Sen att jag fått spela längre upp har nog bara varit för att de insåg att jag kan spela där också. Så tanken från början var att jag skulle spela som sexa och nu när Nicklas gick så var det ganska naturligt att jag skulle få den chansen, eller i varje fall få träna där mer, förklarar han och fortsätter:

– Så det är den positionen jag haft nu, sen pratar de inte om att jag ska ersätta Röjkjaer, det går inte riktigt att ersätta honom rakt av utan jag får försöka komma in i den positionen och bidra med mitt spel, så får vi anpassa oss liksom.

Du känner ingen press att leva upp till det, eller att det ska bli samma sak?

– Alltså jo såklart lite grann, det var mycket snack om det när han lämnade, men Anders sa det till mig första matchen jag spelade i den positionen ”Jag vet att du vet det själv redan men du ska inte ersätta Nicklas utan du är Ludwig Malachowski”. Det var lite skönt att höra och det är så de ser på det, det är inte så att jag ska ersätta honom utan bara att vi anpassar nu när han lämnat.

Tagit ovanlig väg till toppen: ”Nöjd med alla steg”

Malachowski Thorell fick sin fotbollsskolning i BP, men något genombrott i Stockholmsklubben blev det inte.

Som tonåring sa klubben även nej till en övergång till den italienska storklubben AS Roma och vägen till allsvenskan har istället gått via AFC Eskilstuna och Sandvikens IF (som han värvades från i vintras till Mjällby).

– Jag är nöjd med alla steg jag tagit, allt har ju lett till den platsen jag är på nu och här trivs jag hur bra som helst, så det har blivit bra tillslut. Sen är det klart att det kanske inte riktigt var det jag tänkte mig när jag var 15 år, att jag skulle gå igenom Eskilstuna och Sandviken, men det var ganska naturligt. Jag fick inte chansen ordentligt i BP så då fick jag ta ett och ett halvt år i superettan och sedan komma tillbaka till allsvenskan. Så det gick ganska fort och ganska smidigt egentligen, men det är kanske en lite längre väg än för den typiska BP-spelaren som kommer fram tidigt i A-laget.

Som du är inne på så är BP erkänt duktiga på att få fram spelare, gällande din resa, är det någon person eller ledare som du känner funnits där och hjälpt dig ta de stegen som krävts till att du nu tillhör ett allsvenskt topplag?

– Jag har haft jättebra tränare när jag var liten, framförallt Martin Boman och Hank Danewid, två tränare som jag hade i BP som hjälpt mig väldigt mycket. Sen har jag också spelat med väldigt många bra spelare, det är en väldigt bra skola, det vet alla. Så jag har fått mycket hjälp därifrån att komma till den plats jag är idag.

20-åringen anslöt som sagt från Sandvikens IF inför årets säsong och några tankar på att lämna redan i sommar verkar inte finnas. Möjligheten till det hade nog mycket väl kunnat finnas, med tanke på så mycket intresse som hela Mjällby-truppen uppges dra till sig. Malachowski Thorell är dock tydlig med att han inte känner någon stress.

– Nej, nej det gör jag verkligen. Jag känner egentligen ingen stress överhuvudtaget, jag trivs väldigt bra där jag är. Sen är det klart, som du säger också, att väldigt många fått intresse på sig nu när det gått väldigt bra, många spelare som gjort otroliga säsonger hittills. Så det får man ta som det kommer, men det är ingenting jag tänker på nu och det är något som mina agenter får kolla på senare i sådana fall.

Avslutningsvis, vad målet för säsongen är känns självklart, men hur ska ni lyckas hålla ut och ta det här guldet?

– Det är en bra fråga säger Malachowski Thorell med ett skratt och fortsätter:

– Det handlar nog egentligen om att vi ska fortsätta som vi gjort, vi tar match för match, vi är ödmjuka samtidigt som vi tror på oss själva och vi har en speciell inställning som jag inte känt någon annanstans. Hela laget har den och den är en perfekt blandning av ödmjukhet och tro att vi kan vara lika bra som alla andra. Så det är väl att fortsätta med det, fortsätta träna hårt och hoppas att alla håller sig skadefria. Vi har många bra spelare som gör det bra, så bara hoppas att de fortsätter hålla den nivån, vi ska bara fokusera på vårt, då kommer det att bli bra, avslutar han.