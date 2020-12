"Jag har tappat det - det är inte lika kul"

Efter en lång och turbulent säsong längtar AIK:s mittback Per Karlsson efter lite ledighet.

Han blickar tillbaka på en säsong som inte liknat något han eller någon annan upplevt tidigare - och den stora saknaden av det som gör allsvenskan till en speciell liga: Fansen.

- Jag har tappat det här med sport utan publik och det är det man kommer ta med sig från det här året. Det är inte lika kul, säger Karlsson.

Förlusten mot Kalmar FF gav en tydligare bild av det AIK som försöker avsluta säsongen 2020 på ett respektabelt sätt.

En sliten och blåslagen storklubb, som räddade det allsvenskan kontraktet men som nu ser ut att ha slut på bensin.

0-2 mot Örebro SK i omgång 28, blev sedan 0-1 mot nedflyttningshotade Kalmar FF i omgång 29.

Båda matcherna hemma på Friends arena.

Jag frågar Per Karlsson om det är som det ser ut från läktaren, att all energi förbrukades under kraftansträngningen där man satte ihop en svit av starka resultat och placerade sig på säker mark i tabellen.

- Vi har inte det där lilla extra, i alla fall. Vi kontrollerar matchen (mot Kalmar), men vi har inte det där lilla…, undermedvetet någonstans...

- Alltså, jag vill egentligen inte säga det på det sättet, för jag tror ingen tänker på det - men det har kanske gått ur lite energi under slutet av säsongen. Vi har inte det där lilla extra.

Men ni är inte det enda laget - Östersund och Sirius har inte vunnit sedan i oktober?

- Det finns alltid en ambition hos oss att det inte ska vara så, men uppenbarligen har vi inte det lilla extra för att skapa målchanser. Det gör vi ju inte.

Nästa säsong, flera av era spelare kommer att lämna. Några har redan fått beskedet, som Panos Dimitriadis, Rasmus Lindqvist och Heradi Rashidi. Är det en speciell känsla?

- Ja, det är klart. Jag måste också hylla dem i vårt lag som fått besked eller indikationer att de inte ska vara kvar, för vi har haft en stark grupp och det är den gruppen som vände den negativa trenden under hösten, säger Karlsson.

- Credd till alla som dragit det här tåget tillsammans. Det är inte bara en eller två, det var alla.

- Det är inte så att man går med sådana tankar nu, vi är trots allt fortfarande i matchsäsong - men jag tycker att alla inblandade har tagit det på ett bra sätt.

Beskriv känslan nu: ni har klarat av en kris och ett speciellt år väntar 2021. Liknar det något annat du upplevt under din långa karriär i AIK?

- Nej, det är klart att det inte gör det. Jag har tappat det här med sport utan publik och det är det man kommer ta med sig från det här året. Det är inte lika kul.

- Jag hoppas verkligen att det finns en lösning till nästa år….

Per Karlsson kan ändå se ljusglimtar, även om det är svårt just nu:

- Vi kom så snett in i det, ändå vänder vi det och det ska vi ta med oss. Vi reder ut en kris, och det är svårt att ta sig ur de negativa cyklerna man hamnar i. Det var ett styrkebesked som vi kan ta med oss.

- Man vill aldrig förlora två matcher i rad, de två sista för säsongen och vi gör noll mål. Det förstör lite av glädjen vi haft i höst.

Kan man kort sammanfatta vad ni måste bygga vidare på från detta året?

- Det finns ändå mycket som vi gör annorlunda nu än vi gjorde i somras när Bartosz (Grzelak, tränare) kom. Vi har utvecklat hans spelidé. Samtidigt så är det det lilla sista extra…

- Men det handlar också om det lilla sista i defensiven. För nu har vi släppt in tre mål på de två sista matcherna. Vi har pratat mycket anfallsspel, men det är viktigt att vi kan behålla den noggrannheten i defensiven. Som vi gjorde i tidigare i höst.

- Behålla det, och ha det lilla extra framåt.

Längtar du efter ledigheten nu?

- Ja, det får man ärligt talat säga. Det har varit en lång säsong, turbulent på många sätt.

