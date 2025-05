Romano: Zubimendi klar för Arsenal

Arsenal uppges ha gjort gjort klart med en sommarvärvning.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är Martín Zubimendi.

Affären ska kosta 60 miljoner pund.

Sedan i januarifönstret har Real Sociedads Martín Zubimendi ryktats till Arsenal.

Nu rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano att 26-åringen nu är klar för Premier League-klubben. Parterna ska vara muntligt överens och Arsenal väntas aktivera Zubimendis utköpsklausul.

Enligt uppgifter ska utköpsklausulen på mittfältaren ligga på 60 miljoner pund vilket motsvarar ungefär 775 miljoner kronor.

Martín Zubimendi kom upp i Real Sociedads ungdomsverksamhet och debuterade för A-laget 2019. Mittfältaren har dessutom samma moderklubb, Antiguoko, som Arsenals tränare Mikel Arteta.

