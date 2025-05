Irandust förklarar succén – fått ny roll: “Favoritposition”

Daleho Irandust var med och bidrog till Brommapojkarnas seger mot MFF förra helgen.

Den 26-årige mittfältaren tacksam över att få spela efter flera år av skadebekymmer och tid på bänken.

– Jag försöker vara tacksam och uppskatta den tiden för att jag fått lära mig att det vänder snabbt i fotboll, säger Irandust till FotbollDirekt.

Brommapojkarna kommer från ett rejält styrkebesked när de sänkte de regerande mästarna Malmö FF på bortaplan. Bland de avgörande spelarna i Stockholmslaget var Daleho Irandust som satte dit sin första fullträff för säsongen. Matchen slutade 2–1 och det var BP:s första vinst någonsin mot Skåneklubben i allsvenskan.

– Det var väldigt skönt. Vi kommer från matcher där vi har tagit poäng och vi vet Malmö borta som inte har gjort sin bästa start att vi skulle möta Malmö som inte har gjort sin bästa start på en säsong i år, säger BP:s Daleho Irandust till FotbollDirekt.

– Vi visste att vi hade våra chanser och det var viktigt för oss att hålla 0-0 i halvtid. Sedan i andra halvlek visste jag att vi skulle få bra omställningslägen och, ja, vi är effektiva. Vi gör 2–0 väldigt snabbt i andra. Det blir matchavgörande.

Tiden i Brommapojkarna har varit en berg- och dalbana för den offensiva mittfältaren som drogs med skadeproblem i början under förra säsongen.

– Det var lite speciellt när jag kom hit. Då var ju tanken att jag skulle spela i någon vänsterficka. Det gick bra till en början men sedan så skadade jag mig och sedan så kom jag inte riktigt in i det och fick inte tillbaka startplatsen under säsongen men tanken var väll att komma in att hjälpa laget med det offensiva, att vara kreativ och skapa målchanser och göra mål. Det var väll tanken förra året men det blev inte riktigt som någon hade tänkt tror jag, förklarar han.

Hur är känslan den här säsongen?

– I år känner jag att jag har fått ett annat förtroende och jag spelar lite annan position och det är väll en favoritposition där jag spelar. Att ha förtroendet är också extra skönt så det tackar jag för och försöker göra det bästa och hjälpa laget så mycket jag kan genom att vara kreativ, förhoppningsvis göra mål och sedan även jobba hårt för det är faktiskt viktigt. I fotboll har man inte råd att kanske vara bekväm eller fuska mycket utan här i BP vill vi jobba hårt.

”Önskar att vi hade lite mer boll”

Trots en bättre start på den här allsvenska säsongen ser mittfältaren utvecklingsområden i BP:s spel.

– Jag önskar att vi hade lite mer boll inom laget och att jag får bollen lite mer på fötterna. Jag tror vi alla i laget tycker så för sina egna delar. För egen del och lagets del tycker jag att vi har gjort det bra utifrån situationen att vi inte har haft så mycket boll utan har fått ställa om i stället. På den fronten har jag känt att jag har varit bra och farlig och gjort poäng också.

Nu väntar ett möte mot Halmstads BK som även de kommer med tre poäng i ryggen efter att ha vunnit mot superjumbon IFK Värnamo. En tufft möte enligt Irandust samtidigt som han menar att hans BP ska vara det spelförande laget hemma på Grimstas konstgräs.

– Det är ett tufft motstånd. Väldigt tunga är de. De är bra på det de gör och dem har ganska bra självförtroende nu efter den starka vinsten de tog med sig senast. Det blir förhoppningsvis en annorlunda matchbild gentemot i Malmö. Det är väldigt svårt att säga hur matchbilden kommer att bli men vi hoppas att vi kan ha boll och styra matchen dit vi vill. Vi hoppas på den matchbilden men skulle det bli annorlunda har vi inga problem med det.

– Det är konstgräs nu så det blir lite annorlunda.

”Kan inte påverka”

Som så många spelare i allsvenskan går Daleho Irandusts kontrakt med BP ut i vinter. 26-åringen har inte tänkt mycket på framtiden utan är nöjd över att bara få spela fotboll – något han inte har kunnat göra regelbundet på väldigt, väldigt länge.

– Jag försöker att inte tänka på det där så mycket. Jag kan inte påverka vad som händer i sommar och vinter. Jag kan inte påverka det just nu utan jag försöker bara att uppskatta att jag spelar fotboll och göra det så bra som möjligt. Det låter lite tråkigt men det är så jag tänker just nu, säger han och fortsätter:

– Nu får jag spela och det är något jag inte har fått göra på några år och jag försöker vara tacksam och uppskatta den tiden också för att jag fått lära mig att det vänder snabbt i fotboll.

Matchen mellan Brommapojkarna och Halmstads BK startar 15.00.