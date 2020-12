"Eero the hero" klar spel i sjunde fotbollsland - ny klubb klar

Efter AIK, Real Madrid II, spel i Finland, Tyskland, Danmark och Indonesien - nu flyttar Eero Markkanen till USA.

Eero Markkanen lämnade AIK och Sverige efter 2018, och det blev spel i PSM Makassar i Indonesien. Därefter hem till Finland igen.

Men nu är han klar för spel på en ny kontinent. Amerikanska Orange County SC har presenterat Markkanen:

BREAKING: Finland International and former @realmadrid forward, Eero Markkanen (@eeromarkkanen), has officially signed with Orange County SC ✍️⁣

