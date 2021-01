AVSLÖJAR: 17-årig superettantalang testas av Roma

Vasalundsfostrade Benjamin Tahirovic fick den gångna säsongen gott om speltid i division 1 Norra.

Talangen, som även gjort två år vardera i AIK och FC Djursholm, debuterade i Ettan 2020 och noterades för 26 matcher totalt, varav fyra från start, i det lag som vann serien med besked.

Tidigare har Tahirovic fått chansen att provspela med klubbar som Sporting Lissabon, Porto och Empoli. Enligt FD:s källor befinner han sig just nu i Rom för att träna med storklubben AS Roma. En klubb som följt honom nära under året och som bjudit in honom att visa upp sig för klubbens Primavera under en veckas tid.

Tahirovic beskrivs av sportchefen Chengis Rehman som en spelare som kan spela alltifrån anfallare till defensiv mittfältare och han bekräftar att Roma nu valt att bjuda över honom.

– Det är en av talangerna vi valt att satsa mest på. Därav fick han mycket speltid under en säsong som vi vann serien. Det är inte lätt för en 16-17-åring att ta en tröja i ett så bra lag men han har fått spela mycket, säger Rehman.

Hur har kontakterna med Roma varit?

– Roma har sett spelaren vid flera tillfällen när de varit här och scoutat. Det är en storklubb som naturligtvis har bra koll på spelarna de bjuder in. Det är kul att våra spelare blir upptäckta, för det är själva målet med vår verksamhet att hjälpa dem vidare till högre nivåer.

Riskerar ni att tappa honom till Roma redan nu?

– Det är inte omöjligt. Men vi tittar på upplägget när han kommer hem och får göra en bedömning av läget då. Men han har avtal med oss vi har planer för honom i Vasalund. Så vi är inte stressade

– Oavsett Roma eller inte så har vi en plan för honom i superettan. Det är en spelare vi tror mycket på.

Finns det allsvenskt intresse?

– Det vill jag inte uttala mig om. Det har vi på flera andra spelare.

