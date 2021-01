Bahoui i känslomässig intervju: "Jag blev orättvist behandlad"

Det var på årets sista träning 2019 som oturen var framme för Nabil Bahoui.

AIK-stjärnan skadade sig så allvarligt att korsbandet gick av och en lång väg mot comeback påbörjades. Till slut kom han tillbaka men hade svårt att hitta en jämn och hög nivå under hösten. Med en hel försäsong i ryggen hoppas "Nabbe" nu hitta tillbaka till "den gamla Nabbe" igen.

Du fick stressa tillbaka på ett sätt förra året. Hur känns det att få en hel försäsong nu?

– Det var själva målet med allt. Jag kom tillbaka, inom parantes, på rekordtid men det stora målet var bara att klara sig från bakslag och komma bra in i den här försäsongen. Sen att jag på något sätt kunde bidra under det halvåret jag var tillbaka var bara en extra bonus. Målet har hela tiden varit att komma in frisk nu och få en bra försäsongen. Hittills har allt gått väldigt bra, säger Bahoui när FD träffar honom efter en träning på Friends arena.

Under hösten publicerade Dagens Nyheter en granskning där Bahouis övergång från AIK till Saudiarabien 2015 hamnade under lupp då en faktura upphittats i samband med knarkrazzia. Enligt DN.s granskning hade AIK använt sig av ett skotskt brevlådeföretag samtidigt som grovt kriminella misstänks ha tagit del av övergångspengar/agentarvoden. En utredning som senare lades ned av SvFF då preskriptionstiden löpt ut.

Under hösten valde Bahoui att nobba intervjuer men nu vill han vända blad. Han säger att han tar avstånd från all form av kriminalitet och att han bytt representanter. Samtidigt som han anser att media gick över gränsen.

Du var besviken under hösten och pratade inte med media. Hur känner du i dag kring allt det där?

– Jag känner bara att jag blev orättvist behandlad. Jag har förstått att världen inte är rättvis, men jag kände bara att man kanske... innan man valde klicken så får man tänka på personen. Om du köper en lägenhet och mäklaren gör något fel så kanske man ska ta det med mäklaren. Jag kände inte att jag gjort något val som gjorde att jag förtjänade att stå på alla rubriker kopplat till det som stod.

– Jag kände att det var orättvist. Jag har familj, jag har bytt omgivning. Jag tar starkt avstånd från allt sånt. Det var så mycket där det kändes att de som skrev fokuserade på klick. Jag antar att de lyckades med det de ville men det är en person bakom det också. Sen är inte jag Cristiano som får den här typen av rubriker varje dag. Jag försöker leva med det och göra allt rätt. Man blev lite ledsen med tanke på att man har föräldrar som ska få förklara detta för sina kollegor när jag inte själv vet vad som hänt.

– Du vet själv hur spelaraffärer fungerar. Jag ska till Arlanda, göra läkarundersökning och sen ska jag skriva på. Vem som är inblandad och vart pengarna hamnar... det tror jag inte någon spelare i världen har koll på. Kolla på Neymars deal till PSG - det var hur många som helst inblandade. Jag tror inte han har koll på vilka som fick pengar i vilket land. Vart någon faktura hittades och så vidare.

– Det jag kan säga är att jag har bytt omgivning. Jag tar avstånd från allt sånt. Jag har lagt det bakom mig om jag ska vara ärlig, men jag förstår att frågan dyker upp, men jag har gått vidare. Jag vill inte förknippas med sånt och då blev jag ärligt talat ledsen.

Du har bytt agent nu?

– Ja, allt vad det innebär. Hade jag bott själv i Sverige och varit en ensam man så hade jag kanske inte tagit det så hårt. Men jag har fru, barn och föräldrar som går till jobbet. Det kändes bara fel och jag hade förväntat mig mer. Jag har alltid ställt upp på intervjuer, inte gett de tråkiga svararen, jag hade förväntat mig att medkänslan skulle vara där. Alla vet hur dealer fungerar, det är inte så att spelaren bestämmer vart fakturan ska gå. Vill du gå till det eller det laget? Ja eller nej.

Handen på hjärtan, känner du att du gjort något som du ångrar?

– Absolut inte. Kanske att jag valde den omgivning som jag hade då. Det har jag lärt mig av och jag är inte ensam om att ha valt den omgivningen. Det är hur många svenska spelare som helst som gjort det. Nu har jag bytt - en fräsch start.

Hur bra är AIK just nu?

– Jag skulle säga att vi satte igång den här processen för två månader sen. Nu är vi inne i den tredje månaden med Bartosz spelidé. Vi har inte hunnit spela så mycket men pratat en del taktiskt. Det känns bra och vi har go i laget. Som jag sa, vi har tjuvstartat förra säsongen. De yngre har fått debutsäsongen avklarad och kanske kan ta ett steg till. Vår ryggrad med Henok (Goitom), Seb (Larsson), Pertan (Karlsson) och så vidare är fortfarande i bra form. Jag tycker att det ser bra ut.

Kan du hitta tillbaka till formen du visat tidigare säsonger i AIK?

– Ja, absolut. Många säger att de vill ha tillbaka "gamla Nabil" men det var ett gammalt AIK också när mycket fungerade och jag fick göra det jag var bra på. Men jag läste någonstans att jag hade sex 90-minutersmatcher med fyra mål och en assist. Det var ändå mer än jag förväntade av mig själv. Sen satt inte spelet, det vågar jag säga, jag är den första - förutom min farsa - som ställer höga krav på mig själv.

– Men efter det här halvåret med den knackiga kroppen där jag försökte få allt på plats så är jag ändå glad över det jag åstadkommit. Jag vet så klart att jag har mycket mer att ge. Sen kanske jag var 80-20 om vi pratade anfall och försvar förut. Nu är jag kanske 60-40 så det betyder att mycket av min "flair" försvinner offensivt. Men om vi hittar tillbaka till gamla AIK kanske jag kan komma undan lite och hitta tillbaka till 80-20 och så är gamla Nabbe tillbaka.

