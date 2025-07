ESPN: Bellingham opererar axeln imorgon

Jude Bellingham har ådragit sig en skada i axeln.

Detta tvingar också honom till operation – som kommer att genomföras under onsdagen.

Därefter väntar en längre rehab för engelsmannen.

Det ser ut att bli en längre tids frånvaro från fotbollsplanen för Jude Bellingham som har dragit på sig en skada i axeln.

Enligt ESPN kommer den engelska mittfältaren att operera sin vänstra axel under onsdagen i London. Därefter ser Real Madrid-stjärnan ut att missa hela åtta matcher i La Liga samt starten av ligafasen i Champions League.

Detta innebär, enligt uppgifterna, att Bellingham är åter i spel under tidig oktober månad.

Sedan 22-åringen anslöt till ”Los Blancos” har han spelat 100 matcher där det har blivit 38 mål och 28 assist.

Jude Bellingham will undergo surgery on his left shoulder in London on Wednesday, sources have told ESPN.

Bellingham is expected to return in early October but will miss up to eight league games and the start of the Champions League group phase. pic.twitter.com/UtIyitZqlj

— ESPN FC (@ESPNFC) July 15, 2025